Mourinho toma las decisiones correctas en la cancha y la Roma vence al Sassuolo

ROMA (AP) — Las acusaciones de Jose Mourinho antes del encuentro contra el extremo del Sassuolo y Domeinco Berardi y el árbitro generó suficiente controversia —y seguramente resultará en otra suspensión para el veterano entrenador portugués.

No hubo nada que cuestionarle a Mourinho en la banca tras la sexta victoria en los últimos ochos encuentros de la Roma en la Serie A el domingo.

El suplente Rasmus Kristensen recibió un penal que Paulo Dybala convirtió y el lateral danés anotó para conseguir la victoria por remontada 2-1 de la Roma ante el Sassuolo, que se quedó con 10 hombres.

El sábado, Mourinho aseguró que el árbitro Matteo Marcenaro era inestable.

“Lo hemos tenido tres veces como cuarto oficial y no creo que tenga la estabilidad emocional para juegos de este nivel”, indicó Mourinho y que llevó a que la Federación de Fútbol de Italia abriera un caso disciplinario contra el entrenador.

Pero no fue lo único que dijo el técnico.

Posteriormente indicó que Berardi “exagera las faltas para que otorguen tarjetas amarillas” y añadió que “si fuera mi jugador, no me gustaría para nada”.

Entonces, quizá, no fue coincidencia que Berardi asistió en el primer gol, enviando un pase al área que Matheus Henrique disparó a portería.

La Roma se colocó quinto, igualado en puntos con el Napoli, que es cuarto por diferencia de gol, y que más tarde recibe al Inter de Milán.

Posteriormente Mourinho dio un comentario en portugués y refiriéndose a sus comentarios sobre el árbitro, aseguró que su italiano no es lo suficientemente avanzado para explicar ciertos conceptos.

102 GOLES

La Fiorentina se colocó sexta con la victoria 3-0 ante el colero Salernitana.

El argentino Lucas Beltrán convirtió un penal para su primer tanto en la Serie A. Riccardo Sottil anotó con un disparo largo que rebotó en el travesaño y poste. Tras el medio tiempo Giacomo Raspadori sentenció en el resultado.

Con 102 en un año calendario, la Fiorentina estableció una marca de equipo para goles en un mismo año tras alcanzar las finales de la Conference League y de la Copa Italiana.

Bologna es séptimo tras igualar 1-1 con el Lecce. Udinese y Hellas Verona empataron 3-3.