Musulmanes en EEUU amenazan con retirar apoyo a Biden por su postura ante guerra Israel-Hamás

CHICAGO (AP) — Líderes de la comunidad musulmana de varios estados políticamente oscilantes se comprometieron a retirar su apoyo a Joe Biden el sábado en una conferencia en los suburbios de Detroit, ante la negativa del presidente a pedir un alto el fuego en Gaza.

Los demócratas en Michigan han advertido a la Casa Blanca que la gestión de Biden de la guerra entre Israel y Hamás podría costarle suficiente apoyo entre la comunidad árabe-estadounidense como para influir en el resultado de las elecciones presidenciales de 2024.

Dirigentes de Michigan, Minnesota, Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada y Pensilvania se reunieron tras un atril en que se leía “Abandona a Biden, alto el fuego ya” en Dearborn, Michigan, la ciudad con mayor concentración de estadounidenses de origen árabe de Estados Unidos.

Más de 13.300 palestinos —aproximadamente dos tercios de ellos mujeres y menores, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás— han muerto en la guerra entre Israel y Hamás. Unos 1.200 israelíes han muerto, la mayoría durante el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre, que desencadenó la guerra.

La falta de voluntad de Biden para pedir un alto el fuego ha dañado irreparablemente su relación con la comunidad musulmana estadounidense, según Jaylani Hussein, residente en Minneapolis, que ayudó a organizar la conferencia.

“Familias y niños están siendo aniquilados con el dinero de nuestros impuestos”, afirmó Hussein. “Lo que estamos presenciando hoy es tragedia sobre tragedia”.

Hussein, que es musulmán, dijo a The Associated Press que “el enfado de nuestra comunidad es increíble. Una de las cosas que nos enfadó aún más es el hecho de que la mayoría de nosotros votó por el presidente Biden. Incluso me ocurrió que un líder religioso me preguntara: ’¿Cómo puedo conseguir mi papeleta de 2020 para destruirla?'”

El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, ha dicho antes que el gobierno de Biden ha presionado para que se hagan pausas humanitarias en los combates para llevar ayuda humanitaria a Gaza, y agregó que “luchar contra el veneno del antisemitismo y defender el derecho soberano de Israel a defenderse siempre han sido valores fundamentales para el presidente Biden”.

Michigan, Wisconsin y Pensilvania fueron componentes críticos del “muro azul” de estados que Biden devolvió a la columna demócrata, ayudándole a ganar la Casa Blanca en 2020. Alrededor de 3,45 millones de estadounidenses se identifican como musulmanes, o el 1,1% de la población del país, y el grupo demográfico tiende a inclinarse hacia los demócratas, según el Pew Research Center.

Pero los líderes dijeron el sábado que el apoyo de la comunidad a Biden se ha desvanecido a medida que más hombres, mujeres y niños palestinos son asesinados en Gaza.

“No somos impotentes como musulmanes estadounidenses. Somos poderosos. No sólo tenemos el dinero, sino que también tenemos los votos. Y usaremos ese voto para salvar a esta nación de sí misma”, sostuvo Hussein en la conferencia.

La condena a Biden por parte de los líderes de la comunidad musulmana no indica apoyo al expresidente Donald Trump, el claro favorito en las primarias republicanas, aclaró Hussein.

“No tenemos dos opciones. Tenemos muchas opciones. Y vamos a ejercer eso”, afirmó.

___

Savage es integrante de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin ánimo de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para que informen sobre temas poco conocidos.