Scottie Scheffler lidera en las Bahamas. Tiger Woods feliz con su recuperación

Tiger Woods tras su tiro de salida en el cuarto hoyo durante la tercera ronda del torneo Hero World Challenge de a PGA, el sábado 2 de diciembre de 2023, en New Providence, Bahamas. (AP Foto/Fernando Llano) AP (Fernando Llano/AP)

NASSAU, Bahamas (AP) — Scottie Scheffler embocó dos eagles el sábado en su ronda de 65 golpes, siete bajo par, y el número uno del mundo quedó con otra oportunidad de ganar el título del Hero World Challenge. Tiger Woods estará para el final, pero nada más para entregar el trofeo.

Scheffler se las arregló para mantenerse en carrera. Salvó el par en el 16to hoyo, pero falló en el 18vo en el campo de Albany para quedar con una ventaja de tres golpes sobre Matt Fitzpatrick, quien también firmó un 65 el sábado.

No es novedad ver a Scheffler peleando por el título del torneo de Woods en las Bahamas. Escoltó al campeón Viktor Hovland en la últimas dos ediciones.

Un Woods sin opciones tampoco sorprende, más que nada porque típicamente se está recuperando de lesiones.

Esta es la quinta vez que juega en Bahamas, y sólo una vez ha logrado quedar a 10 golpes del ganador. Este año no sería la excepción. Woods quedó por encima del par a entrar a los últimos nueve hoyos por tercera ronda seguida al firmar un 71 que le dejó 16 golpes detrás de Scheffler.

Huelga recordar que Woods viene de someterse a otra cirugía que le mantuvo fuera del golf durante casi ocho meses. El domingo marcará la primera vez que completa un torneo de 72 hoyos desde Riviera en febrero.

“Aún me queda golf”, dijo Woods. “Es cuestión de cómo responde el físico. He quedado gratamente sorprendido cómo he recuperado cada día. Mi trabajo en el gimnasio fue bueno”.