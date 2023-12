Asociación lamenta muerte de decenas de periodistas en la guerra Israel-Hamás

BRUSELAS (AP) — Con un periodista o trabajador de los medios asesinado cada día en promedio en la guerra entre Israel y Hamás, el jefe de la organización global que representa la profesión dijo el lunes que este conflicto no tiene comparación.

Alrededor de 60 han sido asesinados desde el inicio de la guerra el 7 de octubre, cifra que ya se acerca al mismo número de periodistas asesinados durante toda la guerra de Vietnam hace medio siglo. Otras guerras brutales en Medio Oriente no se han acercado a la intensidad de la actual.

“En una guerra, ya saben, una guerra clásica, puedo decir que en Siria, en Irak, en la antigua Yugoslavia, no vimos este tipo de masacre”, dijo a The Associated Press Anthony Bellanger, secretario general de la Federación Internacional de Periodistas.

Y desde que terminó la tregua de una semana Gaza el viernes, la miseria ha continuado, dijo: “Desafortunadamente, recibimos malas noticias este fin de semana y al menos tres o cuatro fueron asesinados”.

Bellanger dijo que están de luto por unos 60 periodistas, incluidos al menos 51 palestinos y también israelíes y libaneses. La mayoría murió durante los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza. Agregó que periodistas israelíes también perdieron la vida durante el ataque de Hamás en el sur de Israel que desencadenó la guerra.

Agregó que esas cifras se basan en todas las fuentes disponibles que utiliza la federación para su informe anual.

Además del costo humano, las instalaciones de muchas organizaciones de medios en Gaza han sido destruidas, dijo. Estimó que había alrededor de 1.000 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Gaza antes del conflicto y dijo que ahora nadie puede salir.

Y, sin embargo, entre los escombros, los periodistas locales continúan haciendo su trabajo, dijo Nasser Abu Baker, presidente del Sindicato de Periodistas Palestinos.

“Perdieron a sus familias y continúan con su trabajo”, dijo. “Están sin casa y continúan con su trabajo. ... Sin comida, sin seguridad para ellos, sin sus familias. Además, si sus familias todavía están vivas, ellos no están con sus familias porque viven o duermen en los hospitales”.

Bellanger dijo que las autoridades israelíes no dan respuesta.

“Llamé al gobierno israelí, pero no respondieron. Y cuando fui a Palestina hace unos días, propuse a la oficina de prensa del gobierno tener una reunión, sólo para dar seguimiento a esta llamada. Pero nadie responde”, dijo.

Israel ha dicho que hace todos los esfuerzos posibles para evitar matar a civiles y acusa a Hamás de ponerlos en riesgo al operar en zonas residenciales.