El presidente de Bulgaria veta la entrega de un centenar de vehículos blindados a Ucrania

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

""Me guío por la convicción de que la seguridad, la salud y la vida de los ciudadanos búlgaros deben ser la máxima prioridad", ha dicho Radev, quien ha citado como ejemplos las recientes inundaciones en las ciudades de Karlovo y Tsarevo, donde se utilizaron las capacidades del Ejército para ayudar a los afectados.

"Serán cada vez más frecuentes los casos en que los servicios de protección civil se enfrenten a tales desafíos, y esto exige fortalecerlos y no debilitarlos", dice en un comunicado de la Presidencia.

Radev ha explicado que gran parte del Parlamento no estaba familiarizados con la lista específica de los equipos que iban a ser entregados a Ucrania y por tanto no podían evaluar correctamente si ese material era o no innecesario.

Por su parte, el primer ministro, Nikolai Denkov, ha adelantado que el Parlamento rechazará el veto de Radev, mientras que Delian Peevski, el líder del principal partido de la oposición, ha calificado de "vergüenza" la decisión del presidente, la cual muestra, ha dicho, "lo importante que es para Bulgaria tener una mayoría parlamentaria euroatlántica", recoge el diario '24 Chasa'.