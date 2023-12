'Génova' responde a Vox que no "condicionará" la posición del PP y que hay que aparcar "estrategias partidistas"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha respondido este lunes a Vox que en este momento "crítico" por el que atraviesa España hay que estar por encima de "estrategias partidistas". Dicho esto, ha avisado que las "circunstancias internas" de la formación que lidera Santiago Abascal no va a "condicionar" la posición política del PP.

Así se ha pronunciado ante las declaraciones que está realizando Vox estos días contra el PP, al que afea el reparto de comisiones con el PSOE en el Congreso. Este mismo lunes, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado que su partido se desmarcará a partir de ahora del PP de Alberto Núñez Feijóo por la ausencia de colaboración para armar una estrategia conjunta contra Pedro Sánchez y la amnistía, si bien mantendrá la colaboración en las Comunidades Autónomas.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha dicho desconocer a qué tipo de relación se refiere Vox porque "es difícil seguirles".

"La semana pasada nos acusaban de ser gallinas que no ponían huevos o algo parecido. Hacían apelaciones a la testosterona", ha manifestado, en alusión a las declaraciones de Javier Ortega Smith pidiendo al PP que dejen de ser "gallinas y se conviertan en gallos" tras no apoyar la reprobación de Pedro Sánchez en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

ESTAR POR ENCIMA DE ESTRATEGIAS PARTIDISTAS EN ESTE MOMENTO CRÍTICO

En este punto, Sémper ha subrayado que el momento "crítico" que atraviesa España requiere que estén "por encima de estrategias partidistas". "Es lo mismo que decir que estemos por encima de nuestras propias siglas, incluso aunque haya sillones en juego, incluso aunque haya poder en juego", ha apostillado.

El dirigente del PP ha indicado que su partido está centrado en "ofrecer una alternativa eficaz" y "hacer una oposición responsable y sensata" que esté "a la altura de lo que España reclama" ante este "mal Gobierno" que preside Pedro Sánchez.

"No nos vamos a despistar con los intereses partidistas de otras formaciones políticas, tampoco las de Vox. Yo puedo entender las circunstancias internas por las que atraviesa ese partido y otros, y seré respetuoso, pero sus circunstancias internas no van a condicionar, se lo puedo asegurar, la posición política del PP, que quiere ser clara y quiere ser perfectamente identificable por el conjunto de los españoles", ha manifestado, para añadir que no debeen a "ninguna otra formación política" sino a los españoles.