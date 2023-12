Rubén Rocha acusa a opositores de editar video para que pareciera homofóbico

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó que durante su segundo informe de gobierno haya dicho que es “más feo” tener un hijo con adicciones a uno homosexual o con discapacidad, acusó de esto a sus adversarios políticos, quienes, consideró, editaron un video para modificar su declaración.

Fue hasta un día después de que se desató la polémica que el mandatario se deslindó, Rocha Moya llegó a la gubernatura por Morena, dijo que su trayectoria académica y política ha sido a favor de las minorías y como militante de la izquierda.

“En mi lucha como hombre de izquierda, he dejado testimonio fehaciente de mi respeto a la diversidad y a los derechos de las minorías. Se ha pretendido cuestionar una vida de congruencia con estas causas, al editar un video de mi postura”, escribió en su cuneta de X.

Y añadió que la llamada Cuarta Transformación defiende la libertad y la inclusión, por lo que reitera su compromiso con la diversidad y derechos de todas las personas para que vivan con amor y en paz.

A lo largo de mi trayectoria académica y política, en mi lucha como hombre de izquierda, he dejado testimonio fehaciente de mi respeto a la diversidad y a los derechos de las minorías.



— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) December 4, 2023

Para sustentar sus palabras, el gobernador publicó un breve video de la parte de su discurso, la cual afirmó que es la original y que alguien manipuló.

“Muchas familias sienten que las castigó Dios porque les nació una hija o un hijo homosexual, no es así, es naturaleza, a ellos quiéranlos y compréndanlos, porque no soy homofóbico les pido que no lo sean, no aborrezcan a las personas homosexuales, la diversidad es parte de nuestra humanidad