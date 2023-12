Joao Félix: "La celebración ha sido espontánea, un alivio por todo lo vivido"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Una victoria muy importante, sabíamos de la dificultad del partido. Sacamos los tres puntos, que era lo más importante, y ahora ya a pensar en el Girona", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El portugués tenía todos los focos encima en el duelo ante el equipo que le tiene cedido en el cuadro culé, pero apuntó que está tranquilo. "Una semana más, no es por ponerme grande, pero todas las semanas se habla de mí. Bien o mal, siempre soy tema, pero yo estoy tranquilo", afirmó.

"No veo lo que hablan, hago mi trabajo sin pensar en lo que dicen. Aquí estoy, trabajando para mejorar y ser mejor jugador. Esto es fruto del trabajo y de la ayuda del club que tan bien me recibió y de mis compañeros", añadió.

"Ha sido espontáneo. Al final, te pones en el calor del partido y fue como un alivio por todo lo que he vivido principalmente este verano. Sólo las personas cerca de mí saben cómo ha sido, mi familia, ha sido más para ellos y un alivio para ellos", explicó sobre la celebración del tanto que supuso la victoria culé.

Félix apuntó además que guarda cariño y buena relación con "casi todos" los jugadores del Atlético. "Me llevo bien con todos ellos, ellos saben bien que no tengo nada contra ellos, me llevo muy bien con casi todos, los quiero mucho. Han sido mis compañeros y les quiero mucho, que les vaya muy bien, menos contra nosotros", afirmó.

"Cuando escuché no me lo creía, con la grandeza de este club, tener a la afición gritando tu nombre no pasa mucho. Estoy contento y seguiré trabando para que sigan cantando", terminó.