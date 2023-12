La piloto española Belén García competirá en las European Le Mans Series en el DKR Engineering

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Belén García continua su ascenso en la pirámide de la competición en resistencia. La piloto española de 24 años, revelación en las Asian Le Mans Series y Michelin Le Mans Cup, sigue avanzando con participación en las European Le Mans Series junto a DKR Engineering, un equipo referente en la categoría LMP3", señaló el departamento de comunicación de la catalana.

La española debutó el año pasado en las carreras de resistencia y fue capaz de lograr su primer podio en las Ultimate Cup Series antes de continuar progresando en las Asian Le Mans Series y en la Michelin Le Mans Cup, esta última donde acabó décima, una actuación que no ha pasado desapercibida.

Así, nada más acabar su primera temporada completa, Belén García volvió a la acción en Portimao (Portugal) al volante del Duqueine M30-D08 del DKR Engineering para participar en el 'rookie' test. "La española y equipo de Luxemburgo pronto encontraron una buena sinergia de trabajo completando un día muy productivo, que acabó con el mejor crono en LMP3, antes de llegar a un acuerdo para continuar juntos esta aventura en la disciplina 'reina' de la resistencia en Europa para la temporada 2024", indicaron desde el entorno de la española.

"Me siento feliz de poder confirmar que correré en las European Le Mans Series en 2024. Quiero competir con los mejores en este deporte y este es el paso adecuado para lograr el objetivo. Estoy encantada de que sea en DKR Engineering y estaba feliz de poder hacer el test con ellos porque tienen muy buena reputación, han ganado tres veces Road to Le Mans, y también atesoran varios títulos en Michelin Le Mans Cup, Asian Le Mans Series y lo lograron en las European Le Mans Series en la categoría LMP3 en 2021", subrayó Belén García.

La de L'Ametlla del Vallès reconoció que el Duqueine "es un vehículo diferente al Ligier", pero que "enseguida" logró ser "rápida". "Es un buen presagio para el futuro, estoy deseando empezar a trabajar con ellos de nuevo para preparar la nueva temporada", confesó.

Las European Le Mans Series constan de carreras más largas, de cuatro horas, pero García se ve "lista para luchar", aunque no tiene "unas expectativas concretas". "Todo gira en torno a competir, luchar y focalizarse en el trabajo para obtener buenos resultados. Quiero capitalizar todo lo que he aprendido hasta ahora en resistencia y estoy muy motivada con este paso adelante en mi carrera de cara a la nueva temporada", remarcó.

"Conozco la categoría LMP3 y siempre he querido competir en el formato de carrera de cuatro horas. Como es habitual, el objetivo será ganar. A pesar de saber que habrá algunos equipos con una alineación muy sólida, me siento fuerte y siempre quiero ser el mejor piloto en el pelotón. Desde luego que no va a ser una tarea fácil, pero cuando compites tienes que concentrarte en trabajar duro y ganar, así que esa será mi meta", sentenció.

"En DKR estamos supercontentos de haber firmado con Belén. Ya estuvo probando con nosotros en Portimão durante los rookie test y acabó primera, y lo más importante es que no solo demostró tener buen ritmo, sino que además se mostró muy profesional en todo lo referente a la competición. Tenemos planes muy sólidos y también es la primera mujer que pilota en DKR y eso es algo muy interesante para todos nosotros también", celebró Kendy Janclaes, propietario de DKR Engineering.

El calendario consistirá en seis carreras en Europa, con estreno en casa con las 4 horas de Barcelona antes de dirigirse al Circuito Paul Ricard (Francia) y al Autodromo Enzo e Dino Ferrari en Imola (Italia). Tras la pausa de verano, los equipos volverán a pista en el Circuit de Spa-Francorchamps (Bélgica) y Mugello (Italia) antes del final de temporada en el Autódromo Internacional do Algarve en Portimão.