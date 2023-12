Lula confirma la invitación de Putin a la cumbre del G20 pero dice que "Brasil tiene responsabilidad con el TPI"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Putin va a ser invitado, si viene o no, tiene un proceso, tiene que valorar las consecuencias. No yo soy quien pueda decirlo. Es una decisión judicial y un presidente de la república no juzga las decisiones judiciales, las cumple o no", ha dicho el presidente Lula, según recoge el diario 'O Globo'.

"Putin está invitado a Brasil. Si viene, él sabe lo que sucederá. Puede pasar o no pasar. Él no forma parte de ese tribunal, no es firmante, Estados Unidos tampoco. Brasil sí. Como Brasil es firmante, Brasil tiene responsabilidad", ha añadido el presidente brasileño.

En marzo de 2023, cuando se cumplía un año de la invasión rusa de Ucrania, el TPI emitió una orden de captura contra Putin por crímenes de guerra relacionados con la deportación forzada de niños ucranianos. Aquello, hizo que el presidente ruso, por ejemplo, no asistiera a la reunión de los BRICS que se celebró en la ciudad sudafricana de Johannesburgo el pasado mes de agosto.

En septiembre el presidente Lula anunció que invitaría a Putin a la próxima cumbre del G20 en Río de Janeiro, garantizándole además que no sería detenido.