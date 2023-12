Malú celebra su carrera en la música con 'A todo sí': "Yo realmente en 25 años no he disfrutado, pero no lo sabía"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Malú celebra 25 años de carrera discográfica con 'A todo sí' (Sony Music), un disco en el que reinterpreta sus éxitos junto a grandes compañeros de la industria, un proyecto "inspirador y motivador" en su carrera, una en la que, ha reconocido, no había disfrutado hasta ahora.

"Yo realmente en 25 años no he disfrutado, pero no lo sabía. Creía que disfrutaba de lo que hacía, pero ahora me doy cuenta de que no era así por esa exigencia asquerosa y ese control absoluto", ha explicado Malú (Madrid, 1982) sobre su relación con su carrera en una entrevista concedida a Europa Press.

La artista ha precisado que no se dio cuenta de que el "estrés" evitaba este disfrute hasta que tuvo que parar por la rotura de ligamentos que sufrió en su tobillo en 2019. "No era consciente de que tenía que parar, de que estaba cansada. Estaba como un círculo vicioso de perfeccionismo", ha relatado, para celebrar que ha conseguido salir de ello.

"Es una nueva etapa de mi vida que está representada en este proyecto", ha subrayado al respecto la cantante, que enlaza así esta etapa con el disco que presenta, 'A todo sí', que es uno de sus proyecto "más bonitos".

En este trabajo "celebra la música" de la mano de compañeros como Ana Mena, Melendi, Manuel Carrasco, Niña Pastori, Pablo Alborán, Luis Fonsi, Soléa, Pablo Lópex, Abraham Mateo, Vanesa Martín, Israel Fernández y DJ Nano, además de Alejandro Sanz.

Si bien considera a todos ellos "imprescindibles", la artista ha destacado que cantar 'Aprendiz' junto al último era importante porque "cerraba un círculo". Y es que con esa canción, escrita por Sanz, la madrileña irrumpió en la industria. "Ha sido algo quizás más espiritual, me apetecía muchísimo compartirla con él", ha manifestado al respecto.

A todos los que han participado en el álbum, Malú ha agradecido su disposición, lo que ha llevado a una experiencia en la que cada uno ha elegido el tema, "con quién trabajarla, cómo sentirla y cómo arreglarla". "Eso ha hecho que el proyecto sea de los dos y ha sido muy bonito", ha aplaudido.

Cuestionada por si ha faltado algún compañero en este trabajo, ha desvelado que hay algunos que no han podido estar y ha reconocido que le gustaría colaborar con Rosalía en futuros proyectos. En relación con la artista catalana, también ha hecho hincapié en que pertenece a una "generación de mujeres que llegan pisando fuerte".

"Llegan dejando claro quienes somos, lo que valemos, independientemente de que guste más o menos. Es indudable que están marcando una generación de potencia femenina que me parece fascinante y todas ellas me inspiran de una forma increíble", ha apostillado.

SU VIDA, EN TODOS SUS DISCOS

En este contexto, cuestionada por la tendencia de canciones en las que artistas hablan de su vida personal abiertamente, como lo hizo Shakira en su sesión con Bizarrap, y en relación con 'Ausente', tema de desamor escrito para ella por Pablo Alborán y única canción inédita y en solitario que se incluye en 'A todo sí', Malú ha defendido que ella lleva hablando de su vida en su música "desde hace muchísimos años".

"Cada uno de mis discos ha llevado historias de mucho dolor, historias de alegría, historias de pasión, historias de desgarro absoluto, historias de déjame en paz que voy a quemar absolutamente todo lo que tengo tuyo. Llevo haciendo eso 25 años", ha señalado.

En esta línea, ha explicado que ha sabido "encontrar el equilibrio". "Sé levantar la cabeza y tirar adelante", ha dicho, para reflexionar sobre que ahora "determinadas circunstancias" hacen que se pare a "escuchar más determinadas letras". "Pero si hacemos un poquito un recorrido hacia atrás, te darás cuenta que probablemente tu historia o la de tu vecino está reflejada en alguno de mis discos", ha sentenciado.

"Si no contamos nuestra vida, si no contamos la experiencia, ¿qué contamos?", ha cuestionado también, para defender que hoy en día los artistas tienen que contar "quiénes son", también en relación con su situación mental. A su juicio hablar de salud mental es "fundamental", tanto como de la realidad y diversidad, por ejemplo en relación con las mujeres.

"Creo que siempre nos hemos movido dentro de unos cánones y ahora estamos viendo mujeres seguras de sí mismas, con todos los tipos de cuerpos. Creo que es fundamental que veamos también todos los tipos de parto que hay, no solamente el maravilloso, también el parto horrible en el que te pones la más fea del planeta. Y también está bien cuando no te sientes bien, decirle a tu vecino: tranquilo, yo también estoy mal. Es sanador", ha detallado.

Por otro lado, la artista ha apuntado a la "evolución" de la industria musical contra el machismo, pero ha advertido de que "queda muchísimo por hacer" porque este tiene un "arraigo brutal" en todos los sectores y "es una barbaridad" en esta industria.

"HE VIVIDO MACHISMO A LO BESTIA"

"Yo he vivido machismo desde el momento uno. Pero además a lo bestia", ha criticado, para lamentar que no se le daba "credibilidad a las mujeres en la música". "Se la dábamos con matices y con una fecha de caducidad... Éramos muy poquitas esas elegidas que podíamos salir y a base de mucho esfuerzo continuar", ha rememorado.

Sin embargo, ha avisado de que las que mantenían sus carreras tenían que tener "cuidado" hasta lograr esa credibilidad. "Eras la hija, la sobrina, la amiga, la vecina,... O (te decían que) estabas ahí porque has hecho o has dejado de hacer, nunca porque eras la hostia", ha censurado.

Así, pese a esa evolución, ha alertado de que en la actualidad aún hay hombres en la industria que "hacen verdaderas burradas y ahí siguen". "Tenemos un arraigo machista fuerte que nos va a costar muchísimo tiempo salir de ahí. Es trabajo de generaciones y yo creo que esta generación que está entrando viene un poquito más empoderada", ha concluido.

Para celebrar sus 25 años, tras el lanzamiento de este álbum este viernes, 8 de diciembre, Malú preparará una gira que arrancará el próximo mes de febrero y que contará con 20 conciertos "únicos". Con las fechas aún por desvelar, la artista ha indicado que estas citas serán de un formato reducido para poder "cantar y sentir": "Otra fórmula, no el formato estrés, sino el formato disfrutón".