Xavi Hernández: "Joao Félix ha unido más al grupo"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Los jugadores han dado un paso adelante, se lo han creído. El equipo ha estado excelente. Lo único que ha fallado ha sido la efectividad, hemos hecho un gran partido de fútbol. Hemos recuperado el juego. Es un partido muy completo, a excepción de los últimos cinco minutos. Tenemos que tener constancia para hacer este tipo de partidos siempre. Nos falta efectividad para rematar", dijo.

El preparador culé destaco el "partidazo" de su equipo en un día clave y ante un rival directo en la lucha por LaLiga EA Sports, un Atlético que cedió este verano a Félix al Barça después de su falta de entendimiento con Diego Pablo Simeone.

"La celebración no la he visto, pero el gol, marca diferencias para el equipo. Se ha vaciado, le he visto trabajando mucho para el equipo, robando balones, se entiende muy bien con Cancelo en esa banda. Le veo feliz y hoy marca la diferencia, fantástico para él. Le he dicho que estuviera tranquilo porque extra motivación a veces hace que te pases de la línea", afirmó.

"Estamos muy contentos con él, está trabajando muy bien. Es un chico dentro del vestuario extraordinario, cero problemas, todo lo contrario. Creo que ha unido más al grupo, bromista, yo estoy encantado de tenerle en el equipo", añadió sobre el portugués.

Por otro lado, Xavi confesó que vino bien haber atado el pase a octavos de Liga de Campeones ante el Oporto y confió en encontrar regularidad. "El equipo tiene personalidad y ha jugado muy bien. Quizá el mejor partido de la temporada, señal de que el equipo se crece en los momentos grandes. Lo debemos hacer en cada partido, jugar así siempre", afirmó.

Además, el técnico azulgrana reconoció las intervenciones de mérito de un Iñaki Peña que sigue ocupando el puesto de Marc-André ter Stegen mientras el alemán no supera unas molestias en la espalda. "Peña es un ejemplo, como se entrena se juega. Nos ha salvado otra vez al final con dos paradas extraordinarias", zanjó.