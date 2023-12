Albares sostiene que son "igualmente insoportables" las "víctimas inocentes" israelíes y las palestinas

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, dice que son "igualmente insoportables" las "víctimas inocentes" que causó el grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre así como las que está provocando Israel en la Franja de Gaza.

"Las víctimas inocentes del 7 de octubre y las víctimas inocentes palestinas son todas ellas igualmente insoportables", ha defendido el ministro en su intervención inicial ante el Pleno del Congreso de los Diputados para abordar la situación en Oriente Próximo.

Albares ha recalcado que "son insoportables las más de 1.200 víctimas israelíes del atentado terrorista" como también lo son "las miles y miles de víctimas civiles palestinas, los habitantes de Gaza desplazados, el gran número de hogares e infraestructuras esenciales destruidos y dañados".

Así las cosas, el ministro ha incidido en que "el Derecho Internacional Humanitario exige que en todo momento se distinga entre objetivos terroristas y población civil", al tiempo que ha dejado claro que el Gobierno hablará "siempre" en favor de la protección de esta última.

"España pide garantizar la protección de toda la población civil en Gaza, la liberación de todos los rehenes y un alto el fuego humanitario duradero", ha reclamado, al tiempo que ha vuelto a condenar una vez más el ataque terrorista "atroz" perpetrado por Hamás.

Por otra parte, el ministro también ha defendido la necesidad de que la comunidad internacional apoye a la Autoridad Palestina, que "ostenta la legítima representación del pueblo palestino y es nuestro socio para la paz", para que esta asuma el control de la Franja de Gaza una vez cesen las hostilidades.

HAMÁS SOLO CREA DOLOR

El ministro lo ha contrapuesto a un Hamás que "ha demostrado que sólo es capaz de crear dolor y sufrimiento" y que no puede ofrecer "ningún tipo de esperanza" partiendo del "terror y el sufrimiento de tantas personas inocentes".

Igualmente, tras llamar la atención sobre el deterioro de la situación en Cisjordania, donde se está viviendo "uno de los años más violentos que se recuerda" y donde la violencia se ha recrudecido tras el 7 de octubre, ha apostado por "trabajar para poner fin a la política de asentamientos que violan el derecho internacional y dificultan la solución de los dos Estados".

Al hilo de ello, Albares ha insistido en que "el reconocimiento del Estado palestino es una exigencia de justicia" pero también "es la mejor garantía para la seguridad y la paz de Israel y de toda la región" y por añadidura para el Mediterráneo y Europa. "Los palestinos necesitan la creación de un Estado viable y conectado, con su capital en Jerusalén Este, en el que puedan vivir, por fin, en paz y seguridad", ha sostenido.

ISRAEL, PAÍS AMIGO

El ministro, que no ha hecho mención en ningún momento a la crisis diplomática con Israel a raíz de las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que ha culminado con la llamada a consultas de la embajadora israelí, ha asegurado que "Israel es para España un país amigo, con quien mantenemos estrechas relaciones bilaterales".

"España apoya al pueblo israelí trabajando por la paz en la región", ha afirmado, para añadir que "el pueblo palestino es un pueblo amigo y le apoyamos en su aspiración nacional de establecer por fin un estado propio". "El Gobierno de España enarbola bien alto la bandera de la paz", ha acotado.

En este punto, Albares ha reivindicado que "las actuaciones del Gobierno son coherentes con la condena más rotunda al terrorismo; con la defensa del Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, con la protección de las poblaciones civiles; con la perspectiva de una solución política consistente en el establecimiento de dos Estados".

Estas acciones, ha añadido, "recogen el sentir unánime de la sociedad española". Por ello, ha defendido la necesidad de la colaboración de todas las fuerzas políticas al margen de "diferencias políticas".

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD

"Lo que los españoles esperan de nosotros es que estemos unidos en torno a la paz, al derecho internacional, a la protección de los civiles sin distinguir partidos o ideologías políticas. No se trata de una cuestión de ideologías, es una cuestión de humanidad", ha recalcado.

"No más muertes de palestinos y palestinas inocentes, no más muertes de israelíes inocentes, no más niños y niñas israelíes y palestinos muertos por un odio que ni siquiera alcanzan a comprender, nunca más", ha sostenido, apelando a los diputados a "trabajar punto" por la paz y la consecución del Estado palestino que brinde a Israel las garantías de seguridad que necesita.

En otro orden de cosas, ha dejado claro que el Gobierno se mantendrá "vigilante y firme ante cualquier brote de antisemitismo y de odio, de cualquier tipo, hacia cualquier comunidad y no permitiremos que eso anide ni aflore en nuestro país". "Desde el Gobierno no toleraremos que las comunidades judías vivan con miedo", ha prometido.