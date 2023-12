El PP no veta a Bolaños como interlocutor pero avisa que no renovará el CGPJ si no se reforma la ley del Poder Judicial

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que el PP no veta al ministro Félix Bolaños como interlocutor para negociar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero ha dejado claro que su partido no renovará el órgano de gobierno de los jueces si no se reforma al mismo tiempo la ley del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección, de forma que 12 de los 20 miembros sean elegidos por jueces y magistrados.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras asistir a su primera Junta de Portavoces, Tellado ha subrayado que el PP no va a "caer en las trampas del propio Sánchez" porque "cuando tiene problemas", como ocurre ahora con la Ley de Amnistía y la reunión con Junts en Suiza con un mediador, "acude al comodín del CGPJ". A su entender, se trata de una "cortina de humo" y "una maniobra de distracción".

Dicho esto, ha recalcado que el PP "no participará en una renovación del CGPJ si no se reforma la ley para que los jueces sean los que eligen a los representantes de los jueces en el Consejo", algo que, según ha dicho, es lo que lleva "reivindicando" su partido "desde el principio de los tiempos" y "además es lo que pide Europa".

"Si Sánchez sabe ceder ante Junts por siete votos, debería poderacordar con nosotros la reforma de esa ley y eso es lo que leexigimos al presidente del Gobierno", ha declarado el nuevo portavoz de los 'populares' en el Congreso.

EL PP VE COMPROMETIDA LA CREDIBILIDAD DE BOLAÑOS

En cuanto a si consideran al ministro Bolaños un interlocutor válido para negociar el Consejo, después de que lo hayan acusado de mentir, Tellado ha dicho que el PP no viene a "establecer vetos". Fuentes del PP han reconocido después que aunque no vetan al ministro de Justicia, su "credibilidad está muy comprometida".

A renglón seguido, ha destacado que el PP ha tratado de "actuar siempre de buena fe", ofreciéndole pactos de Estado, pero no quiso pactar "nada" porque tiene "acuerdos con una serie de partidos que le impiden celebrar pactos de Estado".

"Para firmar pactos de Estado hay que ser un partido de Estado y yo creo que el Partido Socialista desde que lo dirige Pedro Sánchez ha dejado de ser un partido de Estado", ha afirmado, para denunciar la "colonización" de las instituciones para "ponerlas al servicio" del PSOE.

Dicho esto, ha indicado que si el PSOE "quiere despolitizar la Justicia" y "respetar la independencia de las instituciones", ahí estará el PP. "Pero, desde luego, no nos van a engañar. Pedro Sánchez no quiere renovar el CGPJ, quiere controlar el Consejo y nosotros actuamos de buena fe porque somos un partido de Estado, pero no nos van a engañar porque detrás de nosotros hay una mayoría de españoles que no están dispuestos a que se tome el pelo a la sociedad española", ha avisado.

DICE QUE EL PSOE ES UN PARTIDO "POCO DE FIAR"

Al ser preguntado expresamente si el PP exige renovar primero la ley y luego se renovaría el CGPJ, como sugiere la Comisión Europea, el portavoz del Grupo Popular no ha precisado la secuencia temporal y solo ha indicado que su partido está dispuesto a "llegar a pactos de Estado si hay un partido de Estado al otro lado". Eso sí, ha dicho que "el Partido Socialista no lo es porque Pedro Sánchez lo impide".

A su entender, el PP está aquí para que no le "tomen el pelo" y actúa "con buena fe" pero el PSOE "tiene que definir lo que quiere hacer" porque es un "presidente maniatado por partidos que quieren debilitar al Estado". Dicho esto, ha insistido en que están "ante una cortina de humo" y "una maniobra de distracción" porque cada vez que el PSOE "tiene un lío" saca "el comodín del CGPJ".

Tellado ha recordado como en octubre de 2020, mientras el PP estaba sentado para hablar del CGPJ, el Gobierno estaba pactando con los independentistas la rebaja de la malversación y la supresión del delito de sedición. "Por tanto, nosotros estamos dispuestos a avanzar en la renovación del CGPJ al mismo tiempo que avanzamos en la ley, pero a nosotros el Partido Socialista no nos va a tomar el pelo porque es un partido que es poco de fiar", ha resaltado.

COMPARECENCIA DEL MINISTRO BOLAÑOS

Además, Tellado ha anunciado que el PP llevará a la primera sesión de control al Gobierno del Congreso de la próxima semana la ley de amnistía, la reunión con Junts en Suiza y el papel del verificador, "experto negociador con guerrillas", en alusión a Francisco Galindo. "Desde el PP nos negamos a ver como normal lo que desde luego no es normal", ha dicho, para calificar lo que está sucediendo de "anomalía democrática".

El portavoz del Grupo Popular ha indicado que su partido ha solicitado la comparecencia del ministro Bolaños pero "no ha tenido éxito" porque lo han impedido el PSOE y sus socios, una comparecencia que tendrá lugar en comisión el día 21 de diciembre para explicar los planes de su Departamento.

A su entender, esa comparecencia específica del ministro era necesaria porque ha "mentido a la cara de todos los españoles" --al hablar de "cero preocupación"-- en Bruselas sobre la ley de amnistía y ha sido "desmentido" por la Comisión Europea.

Además, ha señalado que el Supremo ha declarado "la nulidad" del nombramiento como presidenta del Consejo de Estado de Magdalena Valerio, exministra del Gobierno de Pedro Sánchez, y el CGPJ "concluía que el candidato del Gobierno a la Fiscalía General del Estado", Álvaro García Ortiz, "no cumplía los requisitos legales para ser nombrado". Por eso, ha dicho que el PSOE no puede dar "lecciones" al PP.