UAdeO descarta que jóvenes golpeados y desnudados sean alumnos de la Unidad Regional Guasave

La Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) descartó que los dos jóvenes que fueron desnudados y golpeados en sus instalaciones, a quienes también se les obligó a caminar por el centro de Guasave, Sinaloa, sean alumnos de esa institución y que la agresión tampoco se originó en esa escuela.

Aunque en algunos medios de comunicación se afirmó que las víctimas eran alumnos de la UAdeO y que fueron privados de su libertad, dicha hipótesis quedó descartada.

“Al respecto de los hechos ocurridos en la Unidad Regional Guasave, los implicados no son estudiantes de esta institución y los sucesos no iniciaron dentro de las instalaciones universitarias, por lo tanto no hubo extracción de personas por parte de los autores de estos actos”.

La universidad condenó la agresión y lamentó que la violencia afecte a la sociedad y comunidad de esa escuela, por lo que reforzarán su trabajo con los tres niveles de gobierno para que haya mayor seguridad en el entorno social de la “Familia Lince”.

“Nuestras Universidad reitera la convicción de continuar salvaguardando los derechos humanos de la comunidad universitaria y seguir ejerciendo acciones que fortalezcan la cultura de la paz que debe prevalecer en los espacios universitarios”.

¿Qué pasó en las instalaciones de la UAdeO?

En el video que se difundió se observa a un hombre con la cara cubierta que sostiene una tabla con la que golpea en los glúteos a los dos jóvenes que caminan desnudos frente a él y a los que se les colocaron cartulinas en el pecho en donde se les acusa de vender vapeadores a los estudiantes, pese a que eso está prohibido.

Después se les ve cuando caminan por el centro de Guasave, el hombre encapuchado va detrás de ellos con la tabla en mano, mientras otro al frente del grupo graba la agresión.

“Esto les pasa a todos los que andan vendiendo vapeadores, a los demás ya los tenemos ubicados”, se podía leer en una de las cartulinas.