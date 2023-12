'Upon Entry (La llegada)' logra tres nominaciones en los Independent Spirit Awards

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Él filme protagonizado por Alberto Ammann y Bruna Cusí, que relata las enormes dificultades que, a pesar de tener sus visados en regla, encuentran en la zona de inmigración del aeropuerto de Nueva York una pareja que intenta mudarse desde España a Estados Unidos, está nominada en las categorías de mejor ópera prima, mejor primer guión y mejor montaje.

Entre los nominados a estos premios, que no distinguen entre actores y actrices en las categorías interpretativas, también destacan títulos como la francesa 'Passages' de Ira Sachs o 'Los que se quedan', lo nuevo de Alexander Payne, ambas con cuatro candidaturas. Además, este año también premian a la series con 'The Last of Us' y 'Soy virgo' como máximas favoritas con cuatro nominaciones cada una.

La actriz y comediante Aidy Bryant será la encargada de conducir la ceremonia de entrega de los premios cuyos ganadores se darán a conocer en una gala que se celebrará el próximo 25 de febrero en Santa Monica (California).