Taquero acuchilla a compañero por bajar el volumen de la música en Hidalgo

En Mineral de la Reforma #Hidalgo Un taquero apuñala a compañero por bajarle al volumen de la mùsica

El agresor se aleja de su víctima y le dice: “conmigo no se juega”

“No mames, sí me picó, güey, me picó”, se le escucha decir al lesionado. pic.twitter.com/o8Spw8xDCI