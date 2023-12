Casa Unas 200 personas, entre ellas Gabriel Le Senne, se concentran contra la amnistía al grito de "Sánchez, dictador"

PALMA, 6 (EUROPA PRESS)

La protesta, convocada por asociaciones como Foro Baleares, Sociedad Civil Balear, Convivencia Balear, Hermandad Monárquica y Concordia Real Española con motivo del Día de la Constitución, ha contado con la participación de dirigentes y representantes de Vox como el diputado nacional Jorge Campos e incluso con la presencia del regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Antoni Deudero. De hecho, los manifestantes también han coreado la ya famosa expresión "me gusta la fruta".

La protesta ha insistido en que la futura ley de amnistía "compromete" la estabilidad de España y se ha defendido la legitimidad del Rey y la Monarquía "ante quienes pretenden que dé un paso en falso".

Le Senne, que ha rehusado participar en el acto institucional del Día de la Constitución en el palacio de La Almudaina, ha admitido no sentirse cçómodo con gritos como los de 'Sánchez a prisión' o los que califican al líder del Gobierno central como dictador, aunque ha advertido de la deriva "peligrosa" del presidente del Ejecutivo. "Estar aquí no significa compartir todo lo que se dice, pero es preocupante que se esté erosionando la separación de poderes", ha afirmado.

El presidente del Parlament ha admitido la legalidad del Gobierno derivada de los resultados electorales aunque ha añadido que el problema es "cómo ha conseguido esos votos, con acuerdos claramente inconstitucionales".

Para Le Senne, "no tocaba, dadas las circunstancias" participar en el acto institucional del Día de la Constitución y era preferible sumarse a la protesta por las iniciativas legislativas que se están preparando en el Congreso de los Diputados. "No podemos actuar con normalidad, como si no pasara nada, mientras se ataca la Constitución", ha concluido.

Parte de los manifestantes han seguido la protesta frente a la sede del PSIB sumándose así a la convocatoria de la fundación Denaes. Frente a la sede socialista, donde están, en palabras de la diputada de Vox Manuela Cañadas, "los fascistas y los que están dando un golpe de Estado", el diputado nacional y patrono de la fundación Jorge Campos ha leído el manifiesto.