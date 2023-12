Alistan legisladores locales y federales amparos contra el PGOT

Diputados locales y senadores de Movimiento Ciudadano (MC) anunciaron que interpondrán tres amparos en juzgados de distrito en materia administrativa en contra de la aprobación del Plan General de Desarrollo (PGD) y del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), cuya discusión sigue sin realizarse en el Congreso local, pues aseguraron que se pretenden votar en afirmativa ficta.

Los legisladores detallaron que uno de los amparos permanecerá abierto para que los habitantes de la capital que así lo decidan se sumen; otro será presentado por el diputado local Royfid Torres; y el tercero por la senadora emecista, Laura Ballesteros.

“Perdimos seis meses para tener esta discusión: un mes en turnarlo a comisiones, dos meses para su metodología y 3 meses en su supuesta consulta, que nadie conoce y que están en contra y, ahora el jueves próximo vence el plazo, sin dictamen y con este riesgo de aprobarlo por afirmativa ficta, por lo que recurrimos a estos amparos porque no podemos permitir tantas anomalías en un documento de tal relevancia para la ciudad”. — Royfid Torres.

Cabe recordar que el proceso para definir el PGD y el PGOT, documentos de los que depende la planeación y ordenanza urbanística que se seguirá en la CDMX durante los próximos 15 años, lleva más de un año en desarrollo entre consultas y polémicas entre organizaciones, pueblos originarios y el gobierno capitalino, que turnó al Congreso local en junio de 2023 ambos documentos para su discusión, análisis, dictaminación y eventual aprobación.

No obstante, tras la realización de cinco foros que no estuvieron exentos de críticas por la poca apertura a expertos y pobladores, los instrumentos de planeación no se han logrado dictaminar.

Por su parte, la senadora Laura Ballesteros recordó que los documentos de consulta y construcción son irregulares pues el Instituto de Planeación no tiene director y la mayoría de sus consejeros también renunciaron, por lo que se debe poner un freno al proceso.

“Es un instrumento que ya tuvo dos intentos de aprobación y fracasó: el primero de la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheibaum, el segundo por Martí Bátres al tomar posesión y está ocasión que el Congreso tuvo secuestrado el dictamen para evitar su discusión, pero ahora debemos frenar este proceso”. — Laura Ballesteros, sostuvo.

Finalmente, Royfid Torres llamó a los legisladores locales que se ausentaron este 4 de diciembre de las comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Planeación del Desarrollo del Congreso local, a que se sienten a discutir para dictaminar en positivo o negativo los documentos.

“Queremos que se respeten los procesos de construcción de los mismos, con las opiniones verdaderas de expertos y la ciudadanía que se opone a ellos. En Movimiento Ciudadano siempre estaremos en contra de este mal actuar de la utilidad y que este proceso se abra para su discusión conforme a la ley”, aseveró.