Alfredo Jalife pasa de recibir premio Nobel a detención por difamación

El articulista Alfredo Jalife-Rahme fue detenido en la Ciudad de México por elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México a petición de su homóloga de Nuevo León, ya que se le investiga por difamación, denuncia que presentó la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Alfredo Jalife-Rahme constantemente es criticado por sus análisis geopolíticos, ya que arremete contra figuras reconocidas de la política, economía, religión, entre otros.

El analista es médico egresado de los institutos nacionales de Nutrición, y de Neurología y Neurocirugía, también fue profesor de psicología en la Universidad de las Américas de 1978 a 1990, en esa misma escuela impartió clases de Geografía Económica, Relaciones Internacionales y Finanzas Internacionales.

También ha sido maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asesor del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, inauguró la “Cátedra Alfredo Jalife-Rahme” en el Centro de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM) unidad Xochimilco.

En el ámbito internacional, en 1997 impartió un curso en la Universidad de Tréveris, Alemania; fue galardonado con la “Cátedra UNESCO”, bajo los auspicios de la Comisión de Estudios Europeos y la Unión Europea, en la misma universidad participó en la coordinación del taller La globalización y los efectos en Europa.

Con relación a la orden de aprehensión cumplimentada al analista Alfredo "N", la #FiscaliaCDMX precisa que dicho mandamiento judicial fue solicitado y girado en el estado de Nuevo León por una denuncia presentada en esa entidad. La participación de nuestra institución solamente… pic.twitter.com/LlHRNx31pl — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) December 6, 2023

La ONU lo invitó a participar en el seminario sobre el Medio-Oriente en Atenas, Grecia, asimismo lo seleccionaron para ser parte de la Misión de noticias y hallazgo de hechos, en Egipto y Jordania.

Confundó la filial mexicana del Cuerpo de Gobierno de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, organización que consiguió el premio Nobel de la Paz en 1985.

Tatiana Clothier reveló en su cuenta de X que el año pasado emprendió un proceso legal en contra de Alfredo Jalife-Rahme por difamación, calumnias y lo que resulte.

🧵 En Diciembre del 2022 demandé en el estado de #NuevoLeón a Alfredo Jalife por difamación, calumnias y lo que resulte.



El señor Jalife mintió asegurando que me robé el Litio de México y que le entregué el Estado Mexicano a los estadounidenses. — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) December 6, 2023

“El señor Jalife mintió asegurando que me robé el litio de México y que le entregué el Estado Mexicano a los estadounidenses. La justicia y autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defender el buen nombre que he construido a través de los años. Nunca he dañado ni dañaré al Estado Mexicano”.