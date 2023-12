La actriz francesa Hélène Darras denuncia a Gérard Depardieu por agresión sexual en la película 'Disco' de 2007

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Los hechos denunciados se remontan al rodaje de la película de Fabien Onteniente, en la que Darras obtuvo un pequeño papel secundario. La actriz asegura que el comportamiento de Depardieu fue "ingobernable" y detalla que le propuso ir a su camerino, a lo que ella se negó, aunque eso no impidió supuestamente al actor seguir "manoseándola".

"Gérard Depardieu es el rey del set. Me miraba como si fuera un trozo de carne y me agarraba por la cintura, me tocaba la cadera y las nalgas. Una vez me dijo sin rodeos: '¿Quieres subir a mi camerino?' Le dije que no, pero eso no cambió el hecho de que entre toma y toma siguiera manoseándome", relata.

Darras recuerda que no denunció antes porque no quería que le pusiesen en la "lista negra" a los 26 años, pero escribió cómo se sentía en un diario, según apunta France Info. "El vacío abismal. Ya no existo. La nada. Lo invisible. Me duele tanto el corazón. La peor herida es la psicológica. Nadie puede devolverme mi confianza, nadie puede devolverme mi vida excepto yo", escribió.

Hasta ahora, Hélène Darras no había presentado denuncia, pero había aportado su testimonio a la policía para apoyar el de Charlotte Arnould, que acusó en diciembre de 2020 al actor de haberla violado en una mansión, según el medio citado.

Esta denuncia llega después de los 13 testimonios de mujeres que acusaron a Depardieu por violencia sexual durante los rodajes de once películas estrenadas entre 2004 y 2022, según dio a conocer el diario francés 'Mediapart' el pasado mes de abril.

Tras la publicación de los testimonios de estas mujeres, el actor negó cualquier comportamiento penalmente reprobable. Las mujeres que ofrecieron su testimonio a 'Mediapart' acudieron a la justicia, pero ninguna de ellas presentó denuncia al pensar que su palabra no sería suficiente frente a la de Depardieu, así como el temor a las consecuencias sobre el futuro de su carrera ante cualquier denuncia pública, detalla el diario.