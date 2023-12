Ancelotti: "El dinero no es lo más importante"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Es un partido difícil porque el Betis lo está haciendo bien, sobre todo en su casa. Es un equipo sólido, bien organizado. El objetivo es sacar lo mejor de nosotros, intentar ganar y mantener la buena dinámica de este momento. El partido va a ser difícil, pero tenemos la confianza para hacerlo bien", declaró en rueda de prensa.

En otro orden de cosas, respondió entre risas a la pregunta de si se marcharía a entrenar a Arabia Saudí por 500 millones, como el golfista Jon Rahm. "A pie. No necesito reservar vuelo, voy andando. Es una broma, cada uno elige lo que quiere. El mundo está cambiando, ha cambiado y cambiará. No me sorprendo de nadie. La verdad es que Jon Rahm es muy bueno; no soy un experto en golf, pero me parece que es el mejor de todos", expresó.

"No me han llamado (desde Arabia). Vivo el presente, y el presente es muy bonito, de momento. Tengo otra idea, nunca he pensado en el dinero. He crecido en una familia en la que el dinero no era importante. Ahora tengo dinero, pero no es la cosa más importante, para mí es encontrarme bien. Puede ser que si fuese a Arabia me encontrase bien, pero ahora me encuentro bien y ojalá me pueda encontrar bien más tiempo", continuó.

Por otra parte, el técnico italiano explicó que Kepa "ha entrenado bien". "Lo bueno es que tenemos dos porteros de confianza y mañana voy a elegir uno de los dos. Hay competencia, porque Lunin lo ha hecho muy bien, y mañana tomaré una decisión para mañana y para los próximos partidos", dijo, aunque no descartó rotaciones bajo palos.

"Los partidos de Lunin han sido buenos y merece que yo tenga en cuenta que puede jugar. No ha cambiado nada con Kepa, tenemos total confianza con él. En los partidos en los que ha jugado Lunin ha mostrado carácter y personalidad. Lo bueno es tener a los dos, que juegue uno u otro no va a cambiar nada. Puede ser que rote en la portería en estos partidos, tenemos cuatro hasta Navidad", prosiguió.

Además, afirmó que el inglés Jude Bellingham está recuperado de la lesión en el hombro, aunque tiene que tener cuidado. "Bellingham ha hecho trabajo individual porque tiene que recuperarse bien del tobillo. Lo del hombro es un problema que él tiene que cuidar haciendo trabajo específico para fortalecerlo. No ha tenido problemas para jugar y cada día que pase va a mejorar", indicó.

En este sentido, explicó que "ahora no" es necesaria operación para corregir sus molestias en el hombro. "El hombro es una articulación particular, puede ser que se le salta continuamente y necesite operarse. Ahora, esto está descartado porque se siente bien, cada día mejor", añadió.

También habló del estado del turco Arda Güler. "Güler está en la parte final de su recuperación. Está trabajando individualmente y la próxima semana empezará el trabajo de alta intensidad. No sé si estará listo para los últimos partidos del año o para el próximo año, pero está muy cerca de llegar a tope. Hablo con él cada día", subrayó.

Ancelotti analizó la situación de todos los lesionados. "Courtois y Militao se están recuperando muy bien; Tchouaméni y Arda -Güler- están cerca de entrenar con nosotros. Con Vinícius y Camavinga creo que tendremos que esperar al próximo año. Cuando volvamos, estarán los dos listos para entrenar con el equipo", manifestó.

Por último, el preparador transalpino alabó a Isco, futbolista del Real Betis y con el que coincidió en el club blanco. "Isco está jugando muy bien, ha vuelto a su nivel. Estoy muy contento, es un jugador que ha aportado algo al fútbol. Ha pasado momentos complicados y ha salido. Mañana será uno de los jugadores que tendremos que controlar bien", finalizó.