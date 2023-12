“Barbie”, “Oppenheimer” y “Succession” recibirán premios AFI

El Barbenheimer continúa con la temporada de premios. Tanto “Barbie” como “Oppenheimer” se encuentran entre las 10 películas que recibirán un premio AFI en enero, dijo el jueves el Instituto Estadounidense del Cine (AFI por sus siglas en inglés).

La organización reconoce una amplia gama de las mejores películas del año, con éxitos de taquilla, una película animada, filmes independientes y estrenadas tanto por servicios de streaming como por estudios tradicionales. Las homenajeadas incluyen “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) de Martin Scorsese, “The Holdovers” (“Los que se quedan”) de Alexander Payne, “Past Lives” (“Vidas pasadas”) de Celine Song y “Poor Things” (“Pobres criaturas”) de Yorgos Lanthimos. La lista también tiene dos películas de Netflix: “May December” (“Secretos de un escándalo”) de Todd Haynes y “Maestro” de Bradley Cooper, así como la película animada de Sony “Spider-Man: Across The Spider-Verse” (“Spider-Man: A través del spider-verso”).

“Mientras nuestra nación y nuestro mundo continúan atravesando tiempos difíciles, AFI se siente honrado de arrojar una luz adecuada sobre estas obras de arte que nos elevan y, en última instancia, nos llevan a la empatía”, dijo Bob Gazzale, presidente y director ejecutivo de AFI. “Que lo hagamos sin una competencia es el sello distintivo de AFI, y estamos orgullosos de reunir a esta comunidad de artistas, como una sola, para celebrar sus extraordinarias contribuciones a nuestro tiempo”.

AFI también premia a 10 programas de televisión. Este año fueron elegidos: “Abbott Elementary”, “The Bear”, “Beef”, “Jury Duty”, “The Last of Us”, “The Morning Show”, “Only Murders in the Building”, “Poker Face”, “Reservation Dogs”, y “Succession”.

El jurado incluyó a directores como Gina Prince-Bythewood, Paris Barclay, los autores y estudiosos del cine Mark Harris y Leonard Maltin, así como los críticos Ann Hornaday, Janet Maslin, Mary McNamara y Peter Travers.

Los ganadores serán celebrados en un almuerzo privado en Los Ángeles el 12 de enero.