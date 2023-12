EEUU sanciona a tres empresas con sede en China por contribuir al trabajo forzoso en Xinjiang

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"El Departamento de Seguridad Nacional sigue comprometido a erradicar el uso del trabajo forzoso y responsabilizar a las organizaciones por sus abusos contra los Derechos Humanos", ha asegurado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.

Una de las empresas sancionadas es COFCO Sugar Holding Co. Ltd, que tiene su sede en Xinjiang y que se dedica a refinar, producir e importar azúcar, además de comercializar y producir diversos productos, como frutas y hortalizas procesadas. Washington alega que responsables de la compañía visitaron hogares de una aldea en Xinjiang para "reclutar" a trabajadores.

Otra de las que se encuentra en la 'lista negra' es Sichuan Jingweida Technology Group Co., Ltd., que tiene su sede en la provincia china de Sichuan y produce dispositivos magnéticos, como transformadores de potencia o inductores. La empresa participa en programas de "transferencia laboral patrocinados por el Gobierno".

La tercera empresa sancionada es Anhui Xinya New Materials Co., Ltd., que tiene su sede en la provincia china de Anhui, y produce fibras y otros materiales textiles hechos con cáñamo, así como con algodón o lana. Washington afirma que la compañía también participó en estos programas nombrados anteriormente.