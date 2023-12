Netanyahu insiste en que ni Hamás ni la Autoridad Palestina formarán parte del futuro de Gaza

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Shtayé, había pedido al movimiento islamista que se adscriba a una plataforma política bajo los auspicios de la gran coalición histórica de movimientos nacionalistas palestinos aglutinados en la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como gesto de acercamiento en plena guerra de Gaza.

"Si (Hamás) está preparado para un acuerdo y para aceptar a una plataforma política de la OLP, habrá espacio para que hablemos", manifestó Shtayé en una entrevista a Bloomberg.

La respuesta de Netanyahu a esta declaración ha sido contundente. En la red social X, el primer ministro israelí ha asegurado que "A: Hamás no va a existir porque será eliminado y B: el mero hecho de la propuesta lanzada por la Autoridad Palestina me ratifica en mi convencimiento de que la Autoridad Palestina no es la solución".

Estos comentarios siguen la línea de los pronunciados por Netanyahu el pasado fin de semana, cuando prometió que impedirá cualquier tipo de influencia de la Autoridad Palestina sobre la Franja de Gaza cuando termine la operación militar contra el enclave y el movimiento islamista Hamás al entender que ambas entidades están unidas en su compromiso para destruir al Estado de Israel.

"El movimiento palestino puede estar partido en dos", manifestó Netanyahu en su comparecencia de prensa del pasado sábado, "pero, para mi desdicha, el rechazo a la existencia de Israel es un elemento común entre ambas facciones, así que no voy a cometer el error de poner a esa entidad al frente de Gaza porque vamos a acabar con el mismo resultado", indicó en relación a la Autoridad Palestina.