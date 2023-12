NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

____

Centroamericanos no pueden tramitar credencial electoral en México

LA AFIRMACIÓN: En México una gran cantidad de centroamericanos están recibiendo credenciales de elector para poder votar, lo que indica que se está preparando un fraude para las elecciones presidenciales de 2024.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en redes asegura que el mandatario mexicano está preparando un fraude de cara a los comicios presidenciales de 2024.

“‘@lopezobrador— está preparando un mega fraude para el 2024’, @PagesBeatriz revela que muchos centroamericanos están recibiendo credencial de elector. ¡Mucho ojo!’”, dice una publicación hecha en X, antes conocida como Twitter, que incluye un video.

En la grabación aparece la periodista Beatriz Pagés, directora de la revista mexicana Siempre, asegurando que en el Estado de México —donde se llevaron a cabo elecciones en junio— centroamericanos habían conseguido credenciales de elector para votar en dichos comicios.

Pero el Instituto Nacional Electoral (INE) negó que esta información fuera real. “FALSO ' El @INEMexico sólo tramita la Credencial para Votar a ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad mexicana que presenten los documentos correspondientes en los Módulos de Atención Ciudadana #INEInforma”, dice un mensaje de la organización publicado en X que incluye una captura de pantalla del video antes mencionado.

The Associated Press revisó el programa en el que Pagés habló sobre el supuesto ejército electoral de centroamericanos y confirmó que la periodista no presentó evidencias que prueben que esto está ocurriendo, sólo usó como fuente el testimonio de la ciudadana común.

Incluso en el programa uno de los panelistas le pregunta a la periodista cómo es que los ciudadanos centroamericanos lograron registrarse en el padrón electoral, si el padrón lo maneja el INE y no el gobierno y ella responde: “Bueno eso no lo sé, no lo sé” y señala que la “gente comienza a decirte ‘yo lo vi, yo fui testigo’”, pero no presenta ninguna evidencia.

AP contactó a Pagés en busca de un comentario, pero no recibió una respuesta inmediata.

La web del INE establece que una de las condiciones para obtener una credencial de elector es tener la ciudadanía mexicana y presentar documentos que así lo acrediten.

Por otro lado, la Constitución mexicana prohíbe en su artículo 33 que las personas extranjeras puedan participar en la vida política de México: “Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Petrolera estatal mexicana no anunció retraso en pagos de bonos

LA AFIRMACIÓN: La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó en un oficio a sus trabajadores que no pagará a tiempo sus aguinaldos, un bono de fin de año establecido en la ley. El dinero lo entregará hasta febrero de 2024 porque primero donará los recursos a los afectados del huracán Otis, que azotó la ciudad costera de Acapulco en octubre.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en la red social X incluye una imagen del supuesto boletín para decir falsamente que la empresa informó a sus trabajadores que no les depositará sus aguinaldos en diciembre. Las leyes mexicanas establecen que los trabajadores tienen derecho al pago del aguinaldo antes del 20 de diciembre, equivalente a por lo menos 15 días de salario.

El supuesto oficio de Pemex dice que la firma anunció que pagará los aguinaldos hasta febrero de 2024 ya que entregará los recursos a damnificados por Otis. La imagen del comunicado aparece con logos oficiales en la parte superior y seis firmas de distintos funcionarios de Pemex en la parte inferior.

Usuarios compartieron la publicación para criticar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su estrategia para reactivar Acapulco tras el huracán, que derivó en la muerte de 48 personas y 26 desaparecidos. La tormenta también ocasionó daños que han sido cuantificados en millones de dólares.

Pero el documento que circula no fue emitido por Pemex, dijo a AP Jimena Alvarado, de Comunicación Social de la empresa petrolera. La firma también desmintió a través de sus redes sociales oficiales que haya publicado un aviso como ese.

“En redes sociales circula un supuesto comunicado que informa a trabajadores de Pemex el retraso en el pago de sus prestaciones de ley. ¡Es falso! La información de Pemex se publica únicamente en el portal http://pemex.com y se difunde a través de sus redes sociales oficiales”, dijo la petrolera.

Además, AP no encontró ningún registro del supuesto documento en la página oficial de Pemex ni en internet.

Al revisar el documento digitalmente, AP también observó inconsistencias en el supuesto oficio. Por ejemplo, uno de los tres logos en la parte superior de la imagen despliega la frase “2023. Año de Leona Vicario”, en referencia a una de las mujeres que contribuyó con el movimiento de la Independencia de México.

Desde que inició el gobierno de López Obrador la administración federal ha dedicado cada año a un personaje o concepto histórico relacionado con la historia de México. Los documentos oficiales incluyen la referencia a quien haya sido dedicado cada año.

Sin embargo, 2023 no fue dedicado a Vicario sino al personaje de la Revolución Mexicana, Francisco Villa, por lo cual los documentos del gobierno incluyen el año y el nombre de Villa, no de Vicario. El 2020 fue el año que había sido dedicado a Vicario. Además, el número “3” en el boletín apócrifo presenta una tipografía distinta al resto de los números en el “2023”.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Trump no fue arrestado recientemente

LA AFIRMACIÓN: Recientemente se dio a conocer que el expresidente estadounidense Donald Trump se encuentra bajo arresto.

LOS HECHOS: Una publicación compartida el lunes en Facebook señala: “Últimas noticias EEUU ¡TRUMP BAJO ARRESTO!”. El mensaje acompaña a un video cuya portada dice: “Trump bajo arresto. Enfrenta cárcel”.

En la grabación un narrador dice: “Medios internacionales informan que Donald Trump está bajo arresto, bajo custodia de los jueces. El presidente de los Estados Unidos enfrenta la posibilidad de entrar a una cárcel. Se está a la espera de los cargos y su posible traslado a un centro penitenciario”.

A continuación se escuchan reportes de noticias sobre Trump y una audiencia de presentación de cargos en un tribunal de Manhattan. Mientras esto ocurre se reproducen varias imágenes de Trump, una de ellas lo muestra levantando el puño afuera de un edificio, otra caminando entre personas y también hay fotos de reporteros fuera de un edificio gubernamental.

Pero tras realizar una búsqueda inversa de imágenes AP encontró que fueron tomadas el 4 abril de este año y no a inicios de esta semana, como afirma la publicación.

Trump compareció ese día ante un juez de Manhattan para enfrentar 34 cargos de delitos penales de falsificación de registros empresariales de los cuales se declaró inocente en la audiencia.

Los cargos se derivan de los pagos que hizo durante la campaña de 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre sus afirmaciones de que sostuvo relaciones extramatrimoniales con él, reportó AP.

La fotografía del expresidente estadounidense levantando el puño lo muestra saliendo de la Trump Tower en Nueva York antes de dirigirse al juzgado el 4 de abril. Stephen Voss tomó la fotografía para CNN.

También AP reportó que el 4 de abril el expresidente Trump alzó el puño y saludó con la mano antes de salir de la Trump Tower rumbo al tribunal de Manhattan a unos seis kilómetros (cuatro millas) de distancia.

La otra imagen lo muestra llegando a la Corte de Manhattan y aunque por la resolución parece ser una captura de pantalla, AP encontró imágenes de ese momento capturadas por otros fotógrafos. Por ejemplo la foto de Kena Betancur para Getty Images titulada “Donald Trump llega a Manhattan. 4 de abril de 2023” lo muestra usando la misma ropa y con la misma expresión con la que aparece en el video.

Además las personas que están a su alrededor son las mismas que aparecen en las imágenes de la grabación.

Por último, los fragmentos de videos que aparecen en la grabación coinciden con las imágenes fuera de la corte criminal de Manhattan capturadas por AP y por otros medios internacionales el 4 de abril y lo mismo sucede con los reportes noticiosos que se escuchan.

El 4 de abril AP informó que el expresidente salió del tribunal de Manhattan después de su lectura de 34 cargos de delito grave por falsificación de registros contables.

Por la noche, Trump pronunció un discurso con tintes de campaña política ante sus animados seguidores en Mar-a-Lago.

Trump se mostró desafiante, refiriéndose, entre otras cosas, a sus dos juicios políticos durante su presidencia. Calificó la acusación de Nueva York como la última de una “avalancha de investigaciones fraudulentas”.

“Este falso proceso fue presentado sólo para interferir con las próximas elecciones de 2024 y debe ser retirado inmediatamente”, aseveró Trump en ese entonces.

— Abril Mulato

____

Video no está relacionado con guerra en Gaza

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra que la masacre en Gaza es una farsa pues en él se puede ver a un supuesto muerto moviéndose.

LOS HECHOS: Un video de 19 segundos compartido en X, antes Twitter, muestra lo que parecen ser varios cuerpos cubiertos con sábanas blancas y frases en árabe pintadas sobre ellas. En un momento una de las personas que se encuentran debajo de las sábanas se mueve.

El mensaje que lo acompaña sugiere que demuestra que las miles de muertes que se han reportado en Gaza como resultado de la guerra de Israel contra Hamás no son reales. “Masacre en Gaza. A ver el muerto del centro, que no se mueva joer”, dice el texto.

Pero tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, AP encontró que el video no está ligado al actual conflicto bélico que ocurre en Gaza sino que es una representación de cuerpos que se grabó en la Universidad de Al-Azhar, ubicada en El Cairo, Egipto, en octubre de 2013.

El Periódico egipcio Al-Badil publicó la grabación el 28 de octubre de 2013 en su canal de YouTube con el nombre “Una representación de cuerpos fallecidos dentro de la Universidad de Al-Azhar”. En la descripción señala que estudiantes se unieron a miembros de la Hermandad Musulmana en la Universidad de Al-Azhar y realizaron una manifestación masiva en el campus.

Según el medio egipcio los estudiantes corearon consignas en contra del ejército y la policía, algunos intentaron asaltar el edificio administrativo de la universidad y otros encendieron velas y lanzaron fuegos artificiales.

AP informó el 20 de octubre de 2013 que los estudiantes eran partidarios del presidente islamista Mohammed Morsi, quien fue derrocado por el ejército el 3 de julio de ese año, aproximadamente un año después de asumir el cargo.

La AP ha verificado múltiples publicaciones con acusaciones falsas sobre las víctimas de la guerra entre Israel y Hamás.

La cifra de muertos en el territorio desde el 7 de octubre ha superado las 16.200 personas, con más de 42.000 heridos, según el Ministerio de Salud en Gaza, gobernada por Hamás. El ministerio no distingue entre muertes de civiles y combatientes, pero dijo que el 70% de los fallecidos eran mujeres y niños, informó AP.

Un vocero del Ministerio de Salud aseguró que cientos de personas habían muerto o resultado heridas desde que terminó el cese el fuego el viernes por la mañana. “La mayoría de las víctimas siguen bajo los escombros”, dijo Ashraf al-Qidra.

— Abril Mulato

___

Parlamento de Argelia no autorizó declaración de guerra contra Israel

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a legisladores argelinos autorizando en una sesión al presidente del país, Abdelmadjid Tebboune, declarar la guerra contra Israel.

LOS HECHOS: Los parlamentarios en Argelia, nación que ha manifestado simpatía por Gaza, no han hecho algo así. La grabación muestra el momento en que legisladores celebran la aprobación de una declaratoria de apoyo a Gaza emitida en octubre, en el contexto de la guerra entre Israel y el grupo extremista Hamás.

Una publicación que circula en la red social X incluye las imágenes de los parlamentarios celebrando con banderas de Palestina para decir erróneamente que el Legislativo autorizó al presidente argelino entrar en una guerra contra Israel.

La publicación –que no aclara cuándo ocurrió la sesión– presenta a los legisladores exclamando “el ejército del pueblo está contigo, Gaza”. El gobierno de Tebboune ha condenado las acciones militares de Israel en Gaza.

Pero al hacer reversiones de fotogramas clave del video en Google, The Associated Press corroboró que la grabación muestra que es de la sesión ocurrida el 31 de octubre, en la cual la Asamblea Nacional Popular argelina emitió una declaratoria de apoyo a Gaza; no declaró la guerra contra Israel.

La secuencia muestra un logo del canal televisivo Ennahar TV, que transmitió las mismas escenas para reportar sobre la manifestación de apoyo a Palestina. El video, disponible en el canal de YouTube del medio de comunicación argelino, aparece titulado como “Un testimonio escalofriante, los legisladores exclaman ‘el ejército del pueblo está contigo, Gaza’”.

Las imágenes muestran el momento en que los legisladores ondean banderas de Palestina. Durante la sesión, el ministro de Relaciones Exteriores argelino, Ahmed Attaf, reiteró la condena del gobierno de ese país contra las acciones de Israel.

También hablaron a favor de Palestina otros legisladores durante el encuentro parlamentario. La declaración final de apoyo a Gaza fue difundida en las actas de la sesión, disponibles en el sitio oficial del cuerpo legislativo. AP no encontró ningún registro en esos documentos de que Argelia haya autorizado al presidente declarar la guerra a Israel.

Tras la incursión violenta de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre, la región se ha visto sumida en la violencia. El Ministerio de Salud en Gaza, gobernada por Hamás, ha situado la cifra de muertos por encima de los 16.200, con más de 42.000 heridos. El ministerio no distingue entre muertes de civiles y combatientes, pero ha dicho que el 70% de los fallecidos eran mujeres y niños, informó AP.

Unas 1.200 personas han fallecido en el lado israelí, la mayoría civiles muertos durante el ataque de Hamás a principios de octubre.

— Marcos Martínez Chacón

___

___

