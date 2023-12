(Crónica) La Real Sociedad alecciona al Villarreal y el Mallorca pasa al Sevilla

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Real Sociedad superó (0-3) al Villarreal este sábado en la jornada 16 de LaLiga EA Sports con un primer tiempo de quilates que sacó los colores del 'submarino', mientras que la UD Las Palmas se apuntó a la lucha europea con un 0-1 ante el Deportivo Alavés y el Sevilla se hundió otro poco ante el Mallorca (1-0).

La Real enseñó al Villarreal lo mucho que se ha alejado en apenas dos años de las posiciones altas, de lo que es un equipo con galones que aspira a Europa. Los de Imanol Alguacil asediaron al cuadro local en La Cerámica durante el primer tiempo y los goles llegaron antes del descanso sin remedio ni reacción en los amarillos.

Jorgensen tuvo trabajo en portería desde el primer minuto y ni la lesión de Brais Méndez cambió las intenciones de los visitantes. Con Take Kubo imparable y un centro del campo a un gran nivel, Mikel Merino y Martín Zubimendi, los goles llegaron antes de que la Real tuviese que acordarse de las ocasiones falladas. A balón parado, en un saque de esquina y en otro jugado en corto, Merino y Zubimendi hicieron también el trabajo de goleadores.

En dos minutos, dos goles, y una muy mala sensación en el Villarreal, que pudo cambiar en una doble ocasión de Parejo y Gerard Moreno que desbarató Remiro. Por si fuera poco, la Real confirmó su guion con el 0-3 de Kubo en el descuento, mal Albiol. En el segundo tiempo, la lección 'txuri-urdin' fue en defensa, desactivando cada intento de recortar distancias, con Remiro también atento.

No estuvo tampoco inspirado en ataque un 'submarino' que fue a pique al enfrentarse a un rival que ya no es de los suyos. Tras casi un mes de su llegada, Marcelino sigue acumulando trabajo para reactivar a un Villarreal que no funciona, echa de menos el talento que perdió el pasado verano, encaja mucho y tiene baja la confianza.

Mientras, la sesión matinal en Mendizorroza sonrió a una Las Palmas que sacó petróleo ante un Alavés que mereció más. Los de García Pimienta se vieron superados por la intensidad y mordiente locales, pero no tuvo pegada el equipo de Luis García Plaza. Álvaro Valles fue el mejor de los canarios y Kirian Rodríguez hizo el gol.

Las Palmas, que con dos triunfos seguidos está cerca de engancharse al tren que pelea por puestos europeos, tuvieron dominio en el primer tiempo pero los locales amenazaron a la contra. No fue el día de Samu Omorodion y sí el de un Kirian que hizo el 0-1 con otro zarpazo lejano. El Alavés lo intentó más y mejor en el segundo acto pero Kike García tampoco tuvo puntería.

EL SEVILLA, NUEVE JORNADAS SIN GANAR

En el último partido del sábado, el Sevilla alargó su crisis con una derrota ante un Mallorca que celebró su primer triunfo en Son Moix, el segundo de la temporada, para sumar 14 puntos y superar a los andaluces en la tabla (13). Cyle Larin hizo finalmente lo que esperaban de él en Palma, un gol de mucha calidad, con la zurda sin pensarlo, como los que dejó en su paso estelar por el Valladolid.

El canadiense puso por delante a los de Javier Aguierre y, a partir de ahí, a los locales les bastó con ser sólidos atrás e incomodar a un rival negado. A la falta de autoestima y fútbol, al Sevilla se le unió la mala fortuna de un gol anulado a Pedrosa a la hora de encuentro, por un toque en Youssef En-Nesyri.

El VAR no lo tuvo claro pero llamó a Alberola Rojas y el colegiado entendió en la tele que el balón tocaba en el brazo del delantero y no en la cadera. El otro problema del Sevilla fue Predrag Rajkovic, que detuvo las ocasiones contadas de los visitantes. Diego Alonso no movió su banquillo y los de Nervión sumaron su novena jornada seguida sin ganar.