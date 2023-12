Xavi: "La 'cláusula del miedo' es lógica, Eric García no jugaría si fuese por mí"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Será un gran partido. El Girona, sorprendentemente para mucha gente, está colíder, pero para nosotros no es sorpresa, porque si lo analizas ves que juegan muy bien es un equipo dinámico. Míchel es un grandísimo entrenador y tiene un sistema parecido a nosotros: quieren tener la pelota, quieren ser protagonistas con el balón. Tienen futbolistas de gran nivel, dominan muchas facetas del juego", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, quiso "felicitar tanto a Míchel como al Girona". "Están con una confianza tremenda, en las nubes, jugando con mucho desparpajo. Venimos de una buena dinámica; el día del Oporto fue un buen partido y el día del Atleti fue muy buen partido. Tenemos que tener esta continuidad en el juego", apuntó.

Además, cree posible que el Girona gane LaLiga EA Sports. "Contra pronóstico, sorprendentemente, creo que pueden aspirar a ganarla. Estamos prácticamente en el ecuador de la competición y van líderes y nos llevan cuatro puntos, señal de que están haciendo las cosas muy bien. Me gusta cómo atacan, no tienen miedo y se quedan muchas veces con vigilancias mano a mano atrás. Son muy valientes y el hecho de serlo les ha hecho estar ahí", afirmó.

Por otra parte, el técnico catalán reconoció su satisfacción por el rendimiento del equipo en los partidos ante el Oporto y el Atlético. "Teníamos dos partidos que eran dos finales y lo hemos hecho muy bien. Mañana también lo será, es un rival directo, tiene cuatro puntos de ventaja sobre nosotros. Ojalá podamos mostrar la versión completa que mostramos el día del Atleti. Estas dos victorias nos vinieron muy bien para coger moral y confianza, pero mañana debemos volver a demostrarlo", señaló.

"ME GUSTARÍA SEGUIR CONTANDO CON JOAO FÉLIX"

En otro orden de cosas, aseguró que la 'cláusula del miedo' aplicada a Pablo Torre, cedido en el Girona, le parece "bien". "Un jugador nuestro nunca puede ir en nuestra contra. Me parece lógico. Mira lo que le pasó al Atlético el otro día con Joao Félix", dijo, además de hablar de por qué Eric García no la tiene.

"Encuentro ilógico que un jugador que es tuyo juegue contra ti. Seguramente estará extramotivado. Lo de Eric fue porque no pudimos ponerle la cláusula a última hora. Tuvo que ser rápido y corriendo y no se pudo poner. No estoy molesto, pero si fuese por mí no jugaría", añadió.

También valoró las declaraciones del presidente azulgrana, Joan Laporta, asegurando que habían empezado a mantener conversaciones sobre los 'Joaos', Félix y Cancelo. "Si lo ha dicho el presidente, esto va a misa. No ha dicho nada que no sepamos. Estamos satisfechos con los dos. Los dos se han adaptado muy bien, están rindiendo a un nivel muy alto, marcando diferencias, están felices... Nos gustaría contar con ellos más allá de esta temporada", expuso.

Respecto al delantero cedido por el Atlético, reconoció que desea que continúe en el equipo. "A mí me gustaría seguir contando con Joao Félix, estoy encantado. Todos las partes lo tenemos claro, pero hay una negociación en la que entran el presidente, Deco... Como entrenador me gustaría contar con él", explicó.

Sin embargo, fue tajante a la hora de negar que vayan a fichar a un guardameta tras la operación del alemán Marc-André Ter Stegen. "No es opción fichar a un portero, tenemos confianza en el que está. Somos optimistas de que se pueda recuperar pronto. Confiamos en Iñaki -Peña-, lo está haciendo muy bien", indicó.

Por último, el preparador catalán valoró las lesiones que está sufriendo el conjunto culé. "Forma parte de la competición; cada año hablamos de lesiones, del calendario, de la exigencia... Es una pena, pero sí estamos teniendo mala suerte. Si miras los equipos grandes todos tiene cinco, seis jugadores lesionados. Esto es debido al calendario y a la exigencia", finalizó.