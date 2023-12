Zimbabue realiza elección especial tras la expulsión de 9 diputados opositores

HARARE, Zimbabue (AP) — Zimbabue realizaba elecciones especiales el sábado para nueve bancas en el Parlamento tras la destitución e inhabilitación de legisladores opositores. La oposición denunció lo que llamó una medida ilegal del partido gobernante ZANU-PF para ampliar su mayoría en el legislativo y posiblemente modificar la constitución.

Esto podría permitirle al presidente Emmerson Mnangagwa, de 81 años, quien cumple su segundo y último período bajo la actual constitución, a presentarse nuevamente.

Los nueve legisladores destituidos pertenecen al partido Coalición Ciudadana por el Cambio y fueron elegidos en agosto. Pero un funcionario que dijo ser secretario general del partido los destituyó en las semanas siguientes a la elección.

El dirigente de CCC Nelson Chamisa dijo que el funcionario, Sengezo Tshabangu, no tenía puesto alguno en el partido. Pero las cortes reconocieron la autoridad de Tshabangu, fallaron por la destitución de los legisladores y los inhabilitaron para volver a presentarse.

“Esto no es una elección. Esto no es democracia”, dijo el vocero del bloque opositor, Gift Ostallos Siziba, a la Associated Press.

Otro fallo judicial el viernes por la noche significó que el candidato del ZANU-PF a una de las bancas en la capital no tiene oposición.

CCC dijo en la víspera de la elección que apeló a la Corte Suprema para que ocho de sus candidatos aparezcan en las boletas. No dio un nombre para la banca en Harare.

El partido opositor dijo que la destitución de sus legisladores constituye un intento descarado del partido gobernante para aumentar su control del Parlamento y acusa al ZANU-PF, en el poder desde que el país surafricano logró su independencia en 1980, de hacerlo con ayuda de los tribunales. Dijo que el ZANU-PF utiliza a Tshabangu y las cortes para “diezmar” la oposición.