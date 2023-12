COP28: Organizadores quieren que sea inclusiva, pero ¿qué tan diversa es la mesa de negociaciones?

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Sentada en una sala repleta de participantes en la Cumbre del Clima de Naciones Unidas en Dubái, la activista climática Lisa NoBaya preguntó a los delegados qué significa la inclusividad en la COP28. ¿Significa que las diversas voces están simplemente presentes o que participan activamente en el resultado de las conversaciones?

La pregunta de la joven de 28 años recibió gestos afirmativos de toda la sala. Muchas mujeres, jóvenes y voces indígenas afirman que se sienten relegadas a la mera asistencia, con escasas oportunidades de contribuir sustancialmente a las reuniones decisivas, a pesar de las promesas de hacer las conversaciones más inclusivas. Según afirman, hasta la asistencia a las conversaciones es desigual, lo que dificulta aún más una inclusión significativa.

“Si por inclusividad entienden que las mujeres, los jóvenes y la comunidad indígena sólo tienen que estar presentes aquí y no hablar, entonces esto no es inclusivo, sino ridículo”, dijo NoBaya.

El presidente de la COP28, Sultan al-Jaber, prometió previamente garantizar que la cumbre del clima de este año sería la más inclusiva y orientada a la acción hasta la fecha, y aportaría perspectivas de todos tipos: Desde voces como las de jóvenes activistas hasta de empresas de combustibles fósiles, este último motivo de feroces críticas por parte de los ecologistas.

Hindou Oumarou Ibrahim, negociadora de Chad, dijo que no se trata sólo de cuántas mujeres hay en las salas, sino de cuántas están al mando. En la cumbre del año pasado, fueron dos mujeres las que abrieron el camino al mayor éxito de las negociaciones: La creación de un fondo para pérdidas y daños causados por desastres climáticos en los países en desarrollo.

De los 133 líderes mundiales que pronunciaron discursos en los primeros días de la COP28, sólo 15 eran mujeres. Fue una mejora con respecto al año anterior, en que sólo siete de los 110 líderes asistentes eran mujeres. Entre los delegados, sólo el 38% eran mujeres, según los datos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático relativos al registro de delegados, tres puntos porcentuales más que el año pasado.

Hubo algunos intentos visibles de inclusión desde la presidencia: Cuando al-Jaber anunció los emparejamientos ministeriales para dirigir partes de las negociaciones, cinco de los ocho ministros eran mujeres, y tres de ellas procedían de países del Sur Global. Pero en general, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en las negociaciones, según las delegadas.

___

NOTA DEL EDITOR: Este artículo forma parte de una serie producida en el marco del Programa de Periodismo Climático de India, una colaboración entre The Associated Press, el Centro Stanley para la Paz y la Seguridad y el Press Trust of India.

___

La cobertura climática y medioambiental de The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido.