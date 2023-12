Jaime Maussan confesó que la Virgen le habló: “estaba enojada”

El periodista y ufólogo mexicano, Jaime Maussan ha generado intensos debates en las últimas semanas con sus investigaciones sobre la vida extraterrestre y sus participaciones en foros dentro de la Cámara de Diputados.

No obstante, en las últimas horas, su nombre se ha convertido en tendencia, principalmente en X, antes Twitter, ya que internautas han revivido una historia que compartió en una entrevista con Adela Micha para su canal de YouTube “La Saga”.

Dentro de la conversación, Maussan aseguró que la Virgen de Guadalupe le habló. “Es cierto y no lo niego. Sí me habló, y me habló enojada”, declaró el periodista.

La Virgen María le habló a Jaime Maussan pic.twitter.com/d8usBQJze2 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) December 8, 2023

El ufólogo contó que en septiembre de 1991, le dieron permiso para pasar una noche en el camerino de la Virgen con el fin de grabarla a detalle, durante la revisión notó algo inusual:

“Empecé a ver que cada pestaña tiene diferente tamaño, y dije “ay, ¿cómo la pintaron así?, eso es imposible”. Eso me llamó la atención y empecé a recorrer el ojo, donde me pareció ver algún tipo de movimiento, y luego me metí al iris y como si fuera un pozo sin fondo comencé a irme hacía abajo”.

Fue entonces cuando Maussan experimentó una situación desconcertante. “Súbitamente una voz, ligeramente enojada y muy potente me dijo en la parte de atrás de mi cabeza: ¿qué quieres de mí? No me dijo más y me asusté mucho”, relató el periodista.

Esta revelación ha generado reacciones diversas en las redes sociales, reavivando el interés y las burlas hacia el trabajo de Jaime Maussan.