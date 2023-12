Lucas Vázquez: "Ojalá Bellingham pueda acercarse a dos leyendas como Cristiano y Benzema"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"¿Vaya jugador eh?", replicó Lucas Vázquez sobre el inglés en la rueda de prensa previa al duelo ante el Unión Berlín en la Liga de Campeones. "Estamos todos encantados con Jude, desde el primer día y el primer entrenamiento se ha visto el tipo de jugador que es y lo que ayuda al equipo. Los goles hacen mucho, pero trabaja como el que más y está disfrutando mucho del Real Madrid, ojalá siga de esta manera y ayudando al Real Madrid en todo", añadió.

El gallego advirtió que "es pronto" para compararle con futbolistas como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. "Su inicio está siendo impresionante e intentaremos ayudarle para que siga en esta línea durante muchos años. Karim y Cristiano son dos leyendas, ojalá pueda acercarse a ellos", expresó.

El polivalente jugador también elogió a Antonio Rüdiger, que "está haciendo una temporada buenísima, con un nivel increíble". "Está ayudando al equipo en todo, es un futbolista muy importante para nosotros", admitió del central alemán.

Lucas Vázquez celebró que "con todas la bajas" que están sufriendo el equipo no haya "bajado de su línea". "Se está demostrando que entre quien entre, el equipo sigue igual y eso habla bien de cada jugador, además de que estamos entrenando bien y en buena sintonía y eso hace que el nivel del equipo sea mayor", remarcó el de Curtis.

En este sentido, cree que el no tener un gran goleador provoca que todos intenten "sumar más". "Se está viendo que en la parte de arriba todos están sumando bastantes goles y si siguen así somos candidatos a todo, por supuesto", remarcó.

"El equipo está en buena dinámica y el inicio de temporada ha sido muy bueno. Nuestro objetivo este martes es conseguir ese pleno de victorias y vamos a intentar ganar y a hacer un gran partido", manifestó el madridista. "No es complicado (centrarse en el partido aunque no haya nada en juego" porque no hay nada más bonito que un partido de Champions con el Real Madrid, esa es nuestra motivación, el querer ganar siempre y defender este escudo en esta competición que nos ha dado todo. Eso hace que sea un partido importante para todos los jugadores del Real Madrid", añadió.

Lucas Vázquez dejó claro que "el papel de favoritos" les ha dado siempre "igual". "Siempre demostramos que competimos como el que más, que queremos ganar esta competición y es lo que tenemos en la cabeza, ganar al Union y hasta la final, sin fijarnos en los demás ni creernos mejores o peores que nadie", subrayó.

El gallego calificó como "bueno" el empate logrado ante el Betis e insistió en el mensaje de no fijarse en los demás sino en su propio "camino". "Vimos el partido del Girona, pero no nos queremos fijar en lo que hacen los demás, estamos en buena línea y si seguimos así pelearemos la liga hasta el final".

"En la primera vuelta fue un partido complicado y hasta el último minuto no pudimos cerrar la victoria. El Union es un equipo que defiende muy bien, están muy juntos y a la contra querrán hacer daño. Será complicado y vamos a salir concentrados para conseguir la victoria", explicó de cara al choque en el Olímpico de Berlín.

Finalmente, se refirió a su situación personal en el Real Madrid en el que "por supuesto" quiere continuar. "Siempre he dicho que es mi sueño desde pequeño, es mi casa y me encuentro muy bien", valoró, recordando que "es difícil" hablar de lo que ofrece. "Siempre intento hacerlo lo mejor posible, estar al máximo, preparado y rendir bien. Hay momentos mejores y peores, y cuando no estás disfrutando de minutos lo pasas mal y es cuando hay que estar con la cabeza fría y concentrado, entrenar al máximo. Confiar en uno mismo es fundamental y eso a mí no me falta, doy lo máximo por mi club, por mí y por todos", sentenció.