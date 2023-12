Montero niega ante las CCAA que el Gobierno esté negociando la financiación de manera bilateral con Cataluña

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con los gobiernos autonómicos, salvo el catalán, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está negociando la financiación autonómica de manera bilateral con Cataluña.

Así lo ha sostenido la propia ministra en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes, donde les ha trasladado a los consejeros autonómicos de Hacienda que no ha mantenido ninguna reunión bilateral con Cataluña para abordar la financiación autonómica.

"La consejera (de Hacienda de Cataluña) habrá expresado su pretensión de que quiere que haya esas reuniones, pero desde luego no ha podido decir que haya habido reuniones, al menos con el Ministerio de Hacienda", ha dicho Montero, recalcando que no se ha reunido "de manera singular" con el Govern catalán para abordar la financiación.

Por su parte, los consejeros autonómicos de Hacienda han desvelado en declaraciones a los periodistas a la salida de esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes, que se ha alargado más de cuatro horas, que la titular de Hacienda les ha asegurado que no ha habido dicha reunión bilateral con Cataluña.

En concreto, la consejera madrileña de Hacienda, Rocío Albert López-Ibor, ha explicado que varias comunidades le han pedido explicaciones sobre esta negociación bilateral y la ministra ha querido que constara en acta "que no hay ninguna negociación bilateral con Cataluña".

"Creo que podemos estar muy tranquilos a pesar del acuerdo que habían firmado el PSOE con los independentistas, porque dice la vicepresidenta que quiere que conste en acta que no tienen ninguna negociación bilateral, cosa que no coincide en nada con lo que hemos visto ni en el acuerdo expreso ni en lo que nos dice la Consejera de Cataluña", ha señalado la consejera madrileña.

En concreto, el acuerdo entre PSOE y ERC recoge que se constituirá durante el primer trimestre de 2024 una comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat con el objetivo de llegar a un acuerdo y posibilitar avances en el logro "de una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos de Cataluña", así como "asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña".

PERO LA CONSEJERA CATALANA DICE LO CONTRARIO

Sin embargo, la consejera madrileña ha hecho referencia a los motivos que ha esgrimido su homóloga catalana para no acudir a esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en las que justificaba su ausencia en que Cataluña negocia este tema de manera bilateral.

"Alguien no dice la verdad. Si la consellera dice que realmente tiene una negociación bilateral, hay un acuerdo en donde se dice que se llevará a cabo una cláusula excepcional con una financiación del 100%, una cesión del 100% de los tributos, pues alguien no está diciendo la verdad. Pero, bueno, a lo mejor no dicen la verdad o es que simplemente han cambiado de opinión", ha sostenido la consejera madrileña.

En parecidos términos se ha pronunciado el consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, que ha calificado de "sorprendentes" las declaraciones de la ministra después de que la consejera catalana asegurara tener las negociaciones muy avanzadas.

También la consejera de Andalucía, Carolina España, ha dicho algo parecido ante esta ausencia y las declaraciones de la ministra. "La vicepresidenta ha dicho que eso no es cierto y yo no sé si es cierto o no, yo sé lo que veo en la prensa. Entonces, alguien, desde luego, no está diciendo la verdad", ha proclamado.

C-LM SE CREE A LA MINISTRA

En el caso del consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz-Molina, ha dicho que se cree las palabras de la ministra "como no podría ser de otra manera". "Hay quien está diciendo que está negociando un modelo singular y a mi la vicepresidenta me dice lo contrario y me creo la seriedad del Gobierno", ha dicho el consejero.

Al ser preguntado por si estaban dispuestos a plantear una batalla judicial si existe esta negociación bilateral, el consejero de Castilla-La Mancha ha dicho que "no va aceptar" que haya un modelo de financiación específico para una comunidad autónoma.

Eso sí, ha evitado valorar el detalle de lo que se podría hacer jurídicamente al respecto, aunque ha dicho que si se acabara adoptando un acuerdo de esa naturaleza, "serían los juristas los que ayudarían a establecer los recursos que fueran necesarios".