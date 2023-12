Pakistán critica la anulación de la autonomía de la Cachemira india en una "farsa judicial"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Jammu y Cachemira es una disputa reconocida a nivel internacional y está en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU desde hace más de siete décadas. La disposición final sobre Jammu y Cachemira se tomará de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y con el pueblo cachemir", ha afirmado Abas Yilani en declaraciones recogidas por la televisión Geo TV.

Recuerda así que "India no tiene derecho a tomar decisiones unilaterales sobre este territorio en disputa en contra de la voluntad del pueblo cachemir y de Pakistán".

De hecho, Abas Yilani subraya que la Constitución india no se aplica sobre Jammu y Cachemira y por ello este tipo de decisiones no tienen relevancia legal. "India no puede abdicar de sus obligaciones internacionales con el pretexto de leyes y sentencias judiciales internas. Sus planes de anexionarse Jammu y Cachemira están condenados al fracaso", ha espetado.

"El apoyo judicial a las acciones unilaterales e ilegales de India del 5 de agosto de 2019 es una farsa judicial basada en argumentos históricos y legales distorsionados", ha añadido.

En concreto recuerda que el fallo del Supremo indio no reconoce la naturaleza del "contencioso internacional" sobre la situación de este territorio y no tiene en cuenta las aspiraciones del pueblo cachemir, "que ya ha rechazado" la suspensión de la autonomía.

El ministro también se ha referido a la orden de celebrar elecciones en Jammu y Cachemira en 2024 y considera que estos comicios "no pueden servir de sustitutivo a las garantías del derecho a la autodeterminación del pueblo cachemir".

El Supremo de India ha avalado este lunes la legalidad de la revocación del estatuto de autonomía de la Cachemira india, que cuenta con una población de mayoría musulmana, y ha pedido celebrar elecciones en la región antes del 30 de septiembre de 2024.

Pakistán e India se disputan la región de la Cachemira histórica desde 1947 y se han enfrentado por ella en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua. India acusa a Pakistán de amparar a grupos armados separatistas cachemires.