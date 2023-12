UGT se opone a salidas forzosas en el ERE de Telefónica y sugiere que se extiendan al área directiva

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos y Telefónica han mantenido este lunes nuevas reuniones sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) que la empresa aplicará en sus tres principales filiales en España (Telefónica de España, Móviles y Soluciones) y UGT ha rechazado "la posibilidad de introducir salidas forzosas", al tiempo que ha sugerido que el proceso también debería afectar al área directiva de la compañía.

"UGT no puede aceptar hablar de excedentes y reajustes que afecten sólo a las personas trabajadoras sin conocer qué acciones se van a tomar con el área directiva que ha tenido la responsabilidad de prever y evitar la situación actual. Consideramos que, si se produce una extinción de puestos de trabajo, ese mismo porcentaje de afectación y baremo de edad debe extenderse también al área de dirección que, por cierto, es el de mayor edad", ha señalado la organización.

UGT ha lamentado el "cambio de paradigma" que supone incluir la posibilidad de realizar salidas forzosas en relación con los procesos anteriores, en los que se recogía la voluntariedad de los trabajadores para adherirse al plan de reducción de plantilla.

Por otro lado, si bien UGT no pone en duda el impacto que ha tenido el entorno macroeconómico en la actividad de Telefónica, el sindicato no comparte que todos los factores que esgrime la compañía para ejecutar este despido colectivo tengan carácter externo.

"No compartimos la visión de que todos los factores sean externos, inevitables o no imputables a decisiones tomadas a lo largo de los últimos años en el seno de Telefónica", ha recalcado la entidad.

"UGT no considera aceptable que el resultado de la robotización, de la automatización y del uso de herramientas de IA (inteligencia artificial) redunde en destrucción de empleo y, por tanto, no comparte ni el alcance propuesto fijado en 5.124 puestos de trabajo, ni la división realizada entre áreas y actividades de la compañía afectadas o no, a criterio de la empresa, por el despido colectivo", ha añadido.

El sindicato ha reiterado que, a su juicio, es posible realizar en la compañía una recualificación de trabajadores, al tiempo que apuesta por fomentar la "movilidad funcional voluntaria" y la internalización de actividades para garantizar la "empleabilidad de la plantilla".

Además, el sindicato ha rechazado que haya "áreas y actividades" de la compañía que no se verán afectadas por el despido colectivo, algo que impediría a los trabajadores de esos departamentos adherirse al plan de salidas de forma voluntaria.

"Consideramos que no sólo tiene que reducirse significativamente la afectación, sino que además el acuerdo que alcancemos debe ser universal, extensible a toda la compañía y debe posibilitar que, aquellas personas a las que la empresa no permitió acogerse voluntariamente al último PSI (plan de salidas individuales) por pertenecer a un área considerada como crítica, ahora tengan la posibilidad de, si así lo desean, extinguir su relación laboral con Telefónica por esta vía", ha agregado el sindicato.

En concreto, la empresa ha trasladado a los sindicatos que el "excedente funcional" es de 81 trabajadores en Telefónica Soluciones, de 958 en Telefónica Móviles y de 4.085 en Telefónica de España, lo cual suma un total de 5.124 empleados.

Las mesas de negociación de los tres expedientes de regulación se han desarrollado entre las 09.30 y las 13.00 horas de este lunes, si bien los de Telefónica de España y Telefónica Móviles han tenido un receso y continuarán esta tarde debido a "incongruencias en la documentación", según han señalado fuentes sindicales a Europa Press.

En esa línea, UGT ha vuelto a señalar que la negociación del despido colectivo va de la mano de la del nuevo convenio colectivo de empresas vinculadas (CEV), dado que el actual es una prórroga del anterior y expira el 31 de diciembre.