Bolaños sale en defensa de los jueces frente a los reproches de Junts por "intentar torpedear" la ley de amnistía

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha salido este martes en defensa de los jueces y de su independencia frente a los reproches lanzados por el senador de Junts Josep Lluís Cleries, que ha acusado a los togados de emprender una "batalla política" para "intentar torpedear" la ley de amnistía.

"No comparto en absoluto las críticas que hace usted a los jueces y al Poder Judicial. España es un Estado de Derecho, una democracia plena y los jueces actúan con independencia y con separación de poderes", ha dicho Bolaños respondiendo a la pregunta lanzada por Cleries durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Además, ha subrayado que "la labor fundamental del ministro de Justicia es garantizar que los jueces pueden hacer su labor sin injerencias, sin que nadie por detrás intente de alguna manera influirles, y con todos los medios adecuados para hacer su labor para que España sea lo que es, un Estado de Derecho ejemplar".

Cleries ha acusado al PP de promover una "movilización de las togas, de la cúpula judicial, para intentar conseguir en los tribunales aquello que las urnas les han negado y, especialmente, para intentar torpedear la ley de amnistía".

"Quien ha roto la separación de poderes es una cúpula judicial que quiere ocupar el papel de los políticos, que hemos sido elegidos democráticamente, con una batalla política contra el Ejecutivo y el Legislativo que nunca se había producido en estos términos desde la recuperación de la democracia", ha sostenido el dirigente independentista.

Asimismo, Bolaños ha querido hacer hincapié en que, a pesar de que PSOE y Junts son "fuerzas políticas muy diferentes" con "posiciones muy distantes", han sido capaces de "encontrar un punto de equilibrio para que tengamos una Cataluña mejor dentro de una España mejor".

En este contexto, ha reiterado que, aunque "hubo muchos pronunciamientos" antes de conocerse la proposición de la amnistía, una vez difundido el texto "ya nadie imparcial cuestiona que es una ley impecable desde el punto de vista constitucional (...) y sólida desde el punto de vista jurídico", que va a conseguir el "objetivo compartido" de "superar el conflicto" en Cataluña. Por tanto, "trabajemos de la mano", le ha instado.

Sin embargo, Cleries ha replicado a Bolaños que "por Cataluña no se preocupe", porque "siempre ha habido convivencia y buena 'entesa'". "No se inventen cosas, que esto perjudica la salud de todos", ha apostillado.

El ministro no ha dejado pasar por alto este comentario, contestando al senador de Junts que las imágenes de los años del 'procés' en Cataluña "contradicen bastante" tal afirmación. Pese a ello, ha incidido en "trabajar juntos".

ACUSACIONES CRUZADAS CON EL PP

Por otro lado, la senadora del PP Rosa María Gallego ha preguntado a Bolaños "si el Gobierno considera que las sentencias judiciales sobre los delitos cometidos por políticos independentistas de Cataluña desde el 1 de enero de 2012 hasta la fecha son casos 'lawfare'", a lo que éste ha reaccionado tajante: "No".

A renglón seguido, Gallego le ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de la existencia de 'lawfare' y que se han aprobado unas comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados "con la única intención de juzgar a los jueces", dándole a "los propios condenados" la "llave" de las mismas.

La senadora 'popular' ha acusado al Ejecutivo de asumir el relato independentista, haciendo pasar por constitucional una amnistía que antes de las elecciones generales del 23 de julio consideraba que no lo era, en base a un supuesto interés general que --ha afirmado-- en realidad obedece solo al "interés de una única persona": Sánchez.

Así, ha aseverado que "en España no hay 'lawfare'" pero "sí hay una politización de las instituciones por parte del 'sanchismo'", aludiendo en concreto a la Fiscalía. "Están gobernando al más puro estilo 'chavista'", ha denunciado.

Bolaños, en su turno de palabra, ha aprovechado para ratificar "palabra por palabra" lo que dijo Sánchez --que tachó de 'lawfare' el bloqueo 'popular' a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)--.

En este sentido, ha afeado al PP hacer "una utilización torticera del órgano de gobierno de los jueces" para "intentar apropiarse de algo que las mayorías que los ciudadanos han dado en el Parlamento no les han concedido".

"Se llenan mucho la boca con la Constitución" pero "están ustedes incumpliendo la Constitución cada día, desde que se levantan hasta que se acuestan, porque no renuevan el Consejo", ha recalcado el ministro.

"EXCUSAS" PARA NO RENOVAR

También ha insistido en que el PP no tiene explicaciones sino "excusas" para no pactar un nuevo CGPJ con el PSOE. En particular, ha puntualizado que el último pretexto es que no habrá renovación hasta que se cambie el modo de elección de los doce vocales judiciales, recordando a continuación que el sistema actual está en una ley promulgada gracias a un acuerdo entre socialistas y 'populares'. "¿Ahora no les gusta?", ha espetado.

Igualmente, Bolaños ha echado en cara el PP su actuación, conforme ha quedado reflejada en causas judiciales. "¿Quién organizó en este país una mal llamada policía patriótica?, ¿quién rompió a martillazos un disco duro en este país?", ha preguntado, en alusión a la 'Operacion Kitchen' y los 'Papeles de Bárcenas'.

En esta tesitura, ha pedido al PP no sembrar "dudas" cuando hablan de Justicia y "que cumplan la Constitución". "Para eso les estamos llamando", ha enfatizado, subrayando que el objetivo del Gobierno es que los dos principales partidos se sienten a "intentar solucionar los problemas que tiene nuestro Estado de bienestar con la financiación autonómica, que tiene el CGPJ y que tiene el artículo 49 de la Constitución".

Por último, Bolaños ha insistido en que la ley de amnistía representa un "paso definitivo" para recuperar "el futuro de esplendor y el futuro de oportunidades que nunca debió dejar Cataluña", para "garantizar la convivencia, la concordia entre catalanes y españolas", y superar así "un grave conflicto" del que ha culpado al PP por su "total incompetencia" en la gestión del mismo.