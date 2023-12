Ciencia.-Una ciudad romana se mantuvo próspera durante el declive del imperio

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Su estudio de trece años en las ruinas de Interamna Lirenas, publicado ahora en el volumen editado "Urbanismo romano en Italia", muestra que esta antigua ciudad del sur de Lacio continuó prosperando hasta bien entrado el siglo III d.C., contrarrestando lo que normalmente se considera el estado general de decadencia de Italia en este período.

El análisis de la cerámica del equipo indica que el declive de la ciudad comenzó unos 300 años más tarde de lo que se suponía anteriormente, mientras que un estudio geofísico sistemático ha producido una imagen sorprendentemente detallada del diseño de toda la ciudad, destacando una amplia gama de características urbanas impresionantes.

"Comenzamos con un sitio tan poco prometedor que nadie había intentado excavarlo; eso es muy raro en Italia", dijo en un comunicado el Dr. Alessandro Launaro, autor del estudio y líder del Proyecto Interamna Lirenas en la Facultad de Clásicos de la Universidad de Cambridge.

"No había nada en la superficie, ninguna evidencia visible de edificios, sólo pedazos de cerámica rota. Pero lo que descubrimos no fue una ciudad abandonada, ni mucho menos. Encontramos una ciudad próspera que se adaptaba a todos los desafíos que se le presentaban durante 900 años. No estamos diciendo que esta ciudad fuera especial, es mucho más emocionante que eso. Creemos que muchas otras ciudades romanas promedio en Italia fueron igual de resistentes. Es solo que los arqueólogos recientemente han comenzado a aplicar las técnicas y enfoques correctos para ver esto".

Debido a que el sitio era en su mayoría campos abiertos, los arqueólogos pudieron realizar un estudio con radar magnético y de penetración terrestre (GPR) de alrededor de 64 acres. También lanzaron una serie de excavaciones específicas alrededor del foro.

Hasta hace poco, los arqueólogos han tendido a centrarse en la evidencia de cerámica importada de estatus superior en lugar de en el tipo de cerámica común y corriente que se utiliza para cocinar. El estudio del commonware ha avanzado en los últimos 20 años, pero el equipo de Launaro lo convirtió específicamente en un elemento central de su investigación.

Hace cuarenta años, arqueólogos canadienses estudiaron la distribución de tiestos de cerámica y ánforas en el suelo de arado sobre Interamna Lirenas y concluyeron que la ocupación de la ciudad alcanzó su punto máximo entre finales del siglo II y principios del I a.C. (alrededor de 74 acres), antes de reducirse a alrededor de 25 acres en el siglo I d.C.

Pero Launaro y sus colegas cartografiaron el desarrollo de la ciudad utilizando un conjunto de evidencia excavada mucho más grande y confiable: decenas de miles de piezas de cerámica común. Esto demostró que la ciudad en realidad resistió el declive hasta finales del siglo III d.C., unos 300 años más tarde de lo que se suponía anteriormente. En su apogeo, la ciudad habría albergado a unas 2.000 personas.

Launaro dijo: "Basándose en la relativa falta de cerámica importada, los arqueólogos han asumido que Interamna Lirenas era un remanso en decadencia. Ahora sabemos que ese no era el caso".