Diego Alonso: "Entiendo que la afición esté enojada y con malestar con mi situación"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Creo que el partido fue lo que vieron todos, con un equipo que dominó desde el primer minuto, que lo intentó, pero que, evidentemente a nivel táctico o de juego nos falta eficacia a la hora de concretar las acciones. Hemos generado mucho y nos ha costado como en partido anteriores marcar la diferencia, creo que la crueldad es absoluta en el día de hoy", señaló Alonso en rueda de prensa.

El uruguayo cree que su equipo "hizo todo lo que tenía que hacer para poder ganar el partido" e insistió, como en la previa, que deben "trabajar la suerte". "Sé de qué va el fútbol y lo único de lo que me ocupo en este momento a partir de hoy es pensar en poder ganar al Getafe y en poder revertir la situación. Me siento fuerte por varios motivos, por el respaldo de los directivos y por el de los futbolistas, y sobre todo porque dentro del campo veo permanentemente respuesta ante la adversidad", advirtió.

"Entiendo la situación en que estamos todos. Estamos todos muy dolidos por no poder ganar y queremos todos juntos salir de esta situación, juntos queremos salir de esto, trabajando, siendo honrado y lógicamente viendo lo que sucede en el campo también. Sí que podemos mejorar y ser más eficaces para ganar más partidos, también entiendo a la afición que puede estar enojada y con malestar también con mi situación", añadió el preparador sevillista.

Alonso reiteró que no piensa en que pueda ser destituido porque se siente "muy fuerte". "He intentado, permanentemente, darle cada vez más herramientas para que seamos un mejor equipo. ¿Qué puedo hacer? Seguir trabajando, seguir alimentándome yo para poder hacer cada vez un mejor entrenamiento", apuntó.

"Esto es un aprendizaje para mí, no me pasó nunca en mi carrera, pero lo que sí sabía que si en algún momento me iba a tocar, estaría como hoy, entero y con ganas de revertirlo y dedicarles a mis futbolistas y a la afición y al club que me ha dado respaldo las victorias que merecemos", recalcó el entrenador del Sevilla, que confirmó que había hablado con la directiva y con Víctor Orta, director deportivo, y que considera que cuenta "con la confianza" del club.