Feijóo, sobre la ley de amnistía: "Cada ataque de Sánchez contra la Constitución, lo denunciaremos hasta revertirlo"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Feijóo en su intervención ante el Grupo Popular --en una convocatoria no incluida en las previsiones públicas del partido y que el PP ha difundido después-- antes del debate de toma en consideración de la proposición de ley de la amnistía en el Pleno del Congreso, en el que él mismo subirá a la tribuna de oradores para defender la posición de su partido.

El líder del PP ha indicado que esta tarde se celebra un Pleno "lamentable" para España. "Que nadie espere de nosotros que agachemos la cabeza cuando nos estamos jugando la democracia en nuestro país", ha afirmado, para añadir que "hay algo peor que darle a los delincuentes la impunidad" y es "darles la razón".

A su entender, eso es lo que hace la ley amnistía y es lo que "nunca" aceptará "ni el PP ni la inmensa mayoría de españoles". "Si van a regalar impunidad a cambio de votos, no en nombre de España. Si van a corromperse, no en nombre de España. Y para decir que no en nombre de España, nosotros hablaremos en nombre de los millones de españoles que nos han votado. Y también en nombre de muchos millones que no lo hicieron, pero quieren una respuesta democrática, legal y moral a esta ley de amnistía", ha apostillado.

Dicho esto, ha advertido de que el PP denunciará "cada ataque que perpetre Sánchez contra la Constitución" hasta "revertirlo". "Cada vez que pisotee la igualdad entre españoles, la defenderemos. Cada centímetro que construyan en su muro del odio contra media España, haremos lo posible para derribarlo", ha resaltado.