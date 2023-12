Iñaki Peña: "Estoy contento de cumplir con lo que esperan de mi"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

"Estoy contento de cumplir con lo que compañeros y entrenador esperan de mi. Espero dar el máximo para satisfacer al entrenador. Y agradecido a los compañeros, contento de haber respondido ante ellos. A nivel externo, que la afición coree tu nombre y muestre cariño es de agradecer y de una emoción súper fuerte para un canterano", manifestó en rueda de prensa.

Peña, que será titular este miércoles ante el Antwerp en el último duelo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, lamentó esa lesión de espalda de Ter Stegen pero se mostró contento de poder tener oportunidades en partidos importantes.

"Me preparo entrenando pensando en que cualquier día puede llegar la oportunidad. En este caso pasó el infortunio de Marc. Me toca la oportunidad y en el Barça no te puedes permitir cualquier relajación o un día en que no estés activado porque pasas de 0 a 100 en días. Me ha tocado jugar tres partidos clave, de los más importantes de la temporada, pero te preparas para esto y es una recompensa al trabajo hecho desde la pretemporada", argumentó.

En este sentido, aseguró que cuando llegó a la cantera del Barça soñaba con tener este presente que tiene. "Desde que firmé el objetivo es ser portero titular y sumar minutos en el primer equipo. Que sea por una lesión de Marc no es algo bueno, pero obviamente sumar minutos es de un orgullo máximo. Ha valido la pena, obviamente (esperar). Es el rol que tengo, el año pasado ya me lo comunicaron al renovar. Cuando puedes sumar más minutos de los esperados, muchísimo mejor", añadió.

Por otro lado, explicó de nuevo que su ídolo de pequeño era Víctor Valdés. "Fue un espejo para mí a nivel de carácter, competir y superar las adversidades. Todo el mundo lucha por lo mejor, para estar preparado para cualquier oportunidad, y sí que me veo preparado", manifestó.

Eso sí, se inspira a diario en Ter Stegen. "Llevo muchos años entrenando con Ter Stegen, cuatro o cinco. Y al final poder aprender de uno de los mejores porteros del mundo pues intentas copiar o aprender de él lo más positivo. Luego, cada uno, y más en competición, es muy individual y tiene patrones hechos de pequeño. Pero lo que pueda aprender de Marc, bienvenido sea porque es de los mejores del mundo y me va a hacer mejorar", reconoció.

Por otro lado, restó importancia al hecho de que este año encajen más goles que el año pasado. "Lo del año pasado fue de récord, y es difícil de igualar. Hemos encajado bastantes más goles que la temporada pasada pero son circunstancias del partido. Todo lo que se pueda mejorar, bienvenido sea. Pero no tenemos que achacar nada a nivel defensivo u ofensivo, somos un grupo. Tenemos que centrarnos en atacar mejor, es lo que te da una buena defensa", señaló.