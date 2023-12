Miren Ibarguren: "Itziar Castro ha sido el estandarte de muchas cosas que quedan por solucionar"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La segunda temporada de 'Todos mienten' llega a Movistar Plus+ el próximo 14 de diciembre. La serie creada por Pau Freixas y Eva Santolaria vuelve a contar con todo el elenco de la primera entrega. Entre ellos está Miren Ibarguren, que ha reivindicado la figura de Itziar Castro, actriz que falleció el pasado viernes a los 46 años. "Ha sido el estandarte de muchas cosas que quedan por solucionar", afirma la intérprete.

En una entrevista concedida a Europa Press, Ibarguren ha expresado lo que significó Castro para ella. "He sido muy feliz como compañera y como actriz, he disfrutado mucho delante y detrás de las cámaras con ella", señala. Ambas trabajaron juntas en la serie 'La que se avecina'.

Su compañero de reparto, Alberto San Juan, que se une a 'Todos mienten' en esta nueva temporada, afirma la importancia de Castro en la industria española. "El cine ha tendido a homogeneizar lo canónico a través de lo físico. El hombre es así y la mujer así, el malo es así y el bueno así", reflexiona. "Necesitamos que aparezcan personas que, sea cual sea su color de piel o su físico, eso no sea lo determinante a la hora de contar la historia, sino que vivan historias de amor, de asesinato o de lo que sea como cualquier otro personaje", sentencia.

"Tuve el placer, como muchos compañeros, de disfrutar de su talento, de su trabajo. Era una excelente actriz, enormemente carismática. Y ya solo por eso es una gran pérdida para la industria. Pero además era una mujer valiente, con mucho coraje, que peleaba por los derechos de los compañeros y sobre todo de muchas mujeres en un contexto y en un entorno donde hace falta mucho valor para dar la cara", añade Juan Diego Botto.

'TODOS MIENTEN', MUJERES IMPERFECTAS Y MATERNIDAD

En 'Todos mienten', los personajes femeninos son los que hacen evolucionar la trama. Algo que para sus actrices era fundamental por la forma de representar a las mujeres. "Son mujeres reales. Era una necesidad que la ficción tenía desde hace mucho, el no representar a una mujer arquetípica, a la 'chica de la tele'", celebra Ibarguren.

"Estas son mujeres de verdad. Nosotras no somos perfectas, tenemos todas las imperfecciones del mundo. Poder reflejarlas hace que puedas identificarte mucho más", coincide Natalia Verbeke. "Es muy liberador poder encarnar mujeres imperfectas porque esto es algo que hasta hace relativamente poco ha sido una zona absolutamente acotada para los personajes masculinos", incide Irene Arcos.

A su vez, uno de los temas principales de 'Todos mienten' es la maternidad y las relaciones entre madres e hijos. "Parece que solamente haya una única forma de entender la maternidad o la paternidad. Y vuelve a ocurrir, te tiene que encantar, tienes que querer ser madre, y si has sido madre tiene que ser la experiencia más maravillosa del mundo. Y si no es una experiencia supermegamaravillosa no pasa nada porque al final es el sacrificio", critica Eva Santolaria, que además de protagonista es cocreadora de la serie.

"En realidad hay mujeres que han sido madres que no lo han vivido de esa manera y que incluso se han podido arrepentir, no porque no quieran a sus hijos pero porque, si pudieran echar marcha atrás, igual no los habrían tenido", sentencia. "En el fondo retratan un sentimiento que queda tapado por esta sociedad en la que todos queremos ser políticamente correctos", expone por su parte Pau Freixas, cocreador y director de 'Todos mienten'. La segunda temporada estrena sus dos primeros episodios en Movistar Plus+ el 14 de diciembre y, desde el 21 de diciembre, lanzará un episodio semanal.