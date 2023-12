Sergi Roberto: "Ahora mismo no me planteo irme a otro equipo"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

"No pienso en retirarme, tengo 31 años. Con Xavi estoy muy a gusto, tengo toda su confianza. Ahora mismo quiero ir año a año y no me planteo irme a otro equipo", aseguró en una entrevista en el podcast de B3TTER.

En el mismo, el de Reus aseguró que en el futuro le "gustaría probar" la MLS, la liga de Estados Unidos en la que están jugando, entre otros, sus excompañeros Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

De momento, su foco está en el Barça y en seguir haciendo realidad su sueño de la infancia. "Para mí el Barça lo es todo. Desde pequeño soy del Barça, entonces estar en el club de tu vida es algo único. No me imagino estar jugando en otro club", reiteró.

"Nunca llegué a imaginar que podría jugar a fútbol como profesional, no te digo en el Barça, porque yo soy 'culer' desde pequeño. Es algo que nunca te puedes imaginar. Todo el tiempo libre era para el fútbol", apuntó.

Y es que, como asegura su padre, del Barça solo hay una puerta de salida posible. "Con mi padre siempre lo decimos, del Barça te tienen que echar. ¿Dónde voy a estar mejor? Jugar para tu club es lo más bonito que hay", comentó.

A nivel personal, vuelve al equipo tras una larga lesión. "En el fútbol un día estás que eres el mejor del mundo y otro día estás lesionado, durante 10 meses y pasas momentos muy duros. Es una montaña rusa, por eso cuando estás arriba no debes creerte el mejor del mundo y cuando estás en momentos complicados tienes que saber que van a llegar momentos mejores", comentó sobre la presión de un jugador de élite.

De sus inicios, explicó que su debut con el primer equipo no es el que mucha gente piensa. "Dicen que debuté en el Bernabéu, pero ahí debuté en 'Champions'. Mi debut fue unos días o semanas antes que debuté en Copa del Rey en un partido contra el Ceuta en el Camp Nou. Messi volvía de lesión y cuando salí a calentar con él, toda la afición se puso a chillar 'Leo, Leo'. Fue especial y único y siempre lo recordaré", aseguró.

Sobre Messi y su salida del FC Barcelona, aseguró no haberla entendido. "Leo ha sido el mejor jugador del mundo durante muchos años por su nivel de exigencia. Cuando Messi se fue, me chocó muchísimo, Ni yo ni mis compañeros lo esperábamos. No sé como pasó todo pero para mi fue un shock total", reconoció.