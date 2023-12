Sunak busca 'in extremis' aplacar la rebelión interna y salvar su ley de deportaciones a Ruanda

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, se ha reunido este martes a primera hora con parte de los diputados conservadores que han mostrado su rechazo a la nueva ley con la que el Gobierno quiere retomar su fallido plan de deportaciones de migrantes a Ruanda, habida cuenta de que una derrota en el primer trámite parlamentario supondría un golpe sin precedentes para el Ejecutivo.

La Cámara de los Comunes acoge este martes la primera votación para la futura aprobación de la citada ley, con la que Sunak quiere aparcar cualquier tipo de recelo judicial hacia un programa que el Tribunal Supremo ya tumbó en noviembre y que tiene entre sus detractores al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que afea a Londres que externalice sus responsabilidades.

Sin embargo, a Sunak le ha surgido un frente por el flanco derecho del Partido Conservador, formado por quienes consideran que la ley no es lo suficientemente dura y no está blindada frene a futuros envites judiciales. Este grupo es clave, ya que si 29 'tories' dicen 'no', Sunak verá cómo su proyecto naufraga antes siquiera de empezar a debatirlo en firme, algo inédito para un primer ministro desde 1986, según la BBC.

La facción conocida como Nuevos Conservadores cree que el texto necesita una "cirugía mayor" o directamente ser reemplazado por una nueva fórmula. En este sector preocupa especialmente que la Justicia pueda de nuevo rechazar el texto y en Londres esperan futuras decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ya dictó en junio unas primeras medidas cautelares.

Sunak ha dejado claro en su reunión matinal que no tiene previsto retirar la ley ni modificar sus líneas centrales, si bien ha abierto la puerta a introducir posibles enmiendas a lo largo del trámite parlamentario, según fuentes citadas por la cadena Sky News.

"Hoy, los diputados votarán la ley contra la inmigración ilegal más dura que hayamos tenido nunca", que "nos permitirá controlar quién viene a este país", sin mediación de "bandas criminales o tribunales extranjeros", ha afirmado Sunak en redes sociales. "Para frenar los barcos, tenemos que respaldar esta ley", ha reclamado.

Entretanto, el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, favorito en los sondeos, ya ha avisado de que su partido derogará la ley si gobierna tras las próximas elecciones. El Partido Laborista apuesta por combatir la inmigración mejorando la capacidad de la Policía y critica que ya se hayan destinado 290 millones de libras (unos 338 millones de euros) al plan de Ruanda cuando todavía no se ha puesto en marcha.