Artista revelación AP: Lily Gladstone está cerca de hacer historia

Lily Gladstone posa para un retrato el martes 28 de noviembre de 2023 en Nueva York. Gladstone es una de las artistas revelación 2023 de The Associated Press (Foto Victoria Will/Invision/AP) AP (Victoria Will/Victoria Will)

NUEVA YORK (AP) — Lily Gladstone lleva el nombre de su bisabuela.

La Lily mayor tenía muchas similitudes con el personaje de Gladstone en “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) de Martin Scorsese, Mollie Burkhart. Ambas mujeres, nacidas con 10 años de diferencia a finales del siglo XIX, eran de naturaleza tradicional, muy queridas por sus comunidades nativas y católicas devotas.

Al crecer entre Seattle y la Reserva Indígena de los Blackfeet en Montana, Gladstone estaba familiarizada con las historias de generaciones anteriores de mujeres nativas: de sus encuentros con un Estados Unidos en rápida modernización y los brutales intentos de extraer recursos de las tierras tribales.

Los asesinatos de los osage de principios del siglo XX, un reinado de terror en el que los indígenas osage fueron atacados por los derechos de propiedad de sus tierras ricas en petróleo, tuvieron lugar a muchos kilómetros de distancia, en Oklahoma. Pero como una tragedia sobre la siniestra explotación a los pueblos originarios, “Killers of the Flower Moon” cuenta una historia que Gladstone conoce íntimamente.

“Llevo el legado de mi familia. Y se espera que yo lleve el legado de mi familia, en cierto modo”, dijo Gladstone en una entrevista reciente. Y añadió: “Aunque no soy osage, sentí que lo llevaba en la sangre”.

Gladstone es el corazón angustiado y la conciencia compasiva de “Killers of the Flower Moon”. Encarna no sólo a Mollie sino también generaciones de alegría, gracia y dolor de los pueblos originarios.

Es una actuación que ha llevado a Gladstone, de 37 años, que causó impresión por primera vez en la película independiente de Kelly Reichardt de 2016, “Certain Women” (“Ciertas mujeres”), a un escenario mucho más grande. The Associated Press la nombró una de sus artistas revelación de 2023 por una actuación indeleble que profundiza hábilmente en uno de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense.

Es sólo uno de los muchos elogios ya otorgados a Gladstone, quien fue nominada a un Globo de Oro el lunes. Ella misma está preparada para hacer historia. Si Gladstone ganara el premio a la mejor actriz en los Premios de la Academia, sería la primera nativa estadounidense americana en ganar un Oscar competitivo.

¿Gladstone se ha preguntado qué significaría un momento tan trascendental? Ella baja la cabeza y sonríe.

“Es, por supuesto, algo en lo que tengo que pensar, en la medida en que realmente me encantaría hablar algo de mi idioma, y aprender un poco más de mi idioma, para tener y conservar ese momento”, dice Gladstone. “Sería un momento increíble en mi vida, pero su significado iría más allá de mí”.

Gladstone, cuyo padre es blackfeet y nez percé, creció con pocos modelos nativos a seguir en la pantalla. Considera a Madmartigan de Val Kilmer en “Willow” (“Willow en la tierra del encanto”) como un personaje que parecía casi una representación indígena. “El pelo largo”, dice, sonriendo. “El sentido del humor”.

Gladstone inicialmente aspiraba a ser bailarina. Su primera heroína fue Maria Tallchief, prima ballerina estadounidense. Tallchief era osage y, como Mollie, creció en Fairfax, Oklahoma. Las mantas de Gladstone en “Killers of the Flower Moon” procedían de la familia Tallchief, un símbolo físico de las generaciones de mujeres que intercalaron en su actuación.

El libro “Killers of the Flower Moon”, de David Grann, del cual está adaptado la película, sigue de cerca a Thomas Bruce White Sr., el investigador federal que resolvió los asesinatos de los osage. Inicialmente, la película también se centró en White, y Leonardo DiCaprio estaba planeado para ese papel.

“Si la gente está interesada en eso, está ampliamente documentado. Puedes leer el libro”, dice Gladstone sobre la investigación. “Y eso fue esencialmente el primer encuentro con Marty y Leo después de las revisiones del guion: hablar de cómo esta historia de amor podría servir como punto de acceso”.

Scorsese y DiCaprio decidieron reelaborar el guion alejándolo de la narrativa del salvador blanco, centrando la película en Ernest Burkhart (DiCaprio), un hombre blanco en la red criminal de su tío William King Hale (Robert De Niro). Burkhart se casó con Mollie y luego comenzó a envenenarla, buscando heredar sus lucrativos derechos de propiedad.

DiCaprio, en un correo electrónico, dice que nunca había visto a Scorsese ser “tan testarudo” acerca de una elección de un actor como lo fue con Gladstone. Un día después del rodaje, DiCaprio se dio cuenta de que ella iba a ser “el espíritu y el alma de la película”.

“Lily, junto con la comunidad osage, se convirtieron en socios indelebles en la estructuración de la narrativa de esta historia”, dice DiCaprio. “A pesar de lo increíblemente detallado que era el libro de Grann, sabíamos que necesitábamos profundizar aún más y escuchar esta historia desde la perspectiva de los osage. Lily se involucró intrincadamente en guiarnos a todos, no solo en la narración, sino también en la importancia del heroísmo de Mollie en ella”.

Pero aún quedaba mucho trabajo por delante para capturar uno de los matrimonios más inquietantes de las películas recientes. La investigación de los realizadores sugirió que, a pesar de todo, había amor entre Mollie y Ernest. “Killers of the Flower Moon” se transformó en una interpretación de la historia estadounidense como una historia de gánsteres que se desarrolla en el hogar. Tomó tiempo encontrar esa dinámica. Gladstone recuerda filmar una escena clave de ocho maneras diferentes, con distintos niveles de suspenso, abuso y amor.

“Las que funcionaron fueron aquellas en las que había un amor complicado y una complicidad torturada por su parte”, dice. “De alguna manera hicimos que eso funcionara porque de alguna manera en realidad funcionó y de alguna manera todavía funciona. Sabes, esta dinámica no es nueva ni vieja. Es simplemente muy real”.

Cuando Gladstone vio la película por primera vez antes de su estreno en el Festival de Cine de Cannes, se acercó a su coprotagonista. “Le envié un mensaje de texto a Leo y, en nuestro intercambio, fue como: ‘Dios mío, lo logramos’. Porque siempre estuvo esa duda”.

“Killers of the Flower Moon” se hizo con una amplia colaboración con los osage y, a menudo, Gladstone fungió como intermediaria. La Nación Osage comenzó a sentirse para ella como otro hogar.

“Ahora ella es parte de nuestra comunidad”, dice el jefe principal de los osage, Geoffrey Standing Bear. “Ella viene a nuestras cenas tradicionales. Todos lo sabemos: aquí está Lily. Y nadie se sorprende porque ella es uno de nosotros”.

Algunos miembros de las comunidades indígenas han expresado dudas acerca de que una producción de Hollywood de 200 millones de dólares haya elegido una historia tan atroz para contar, mientras que otros han debatido los límites de una perspectiva blanca y ajena. Gladstone comprende esas preocupaciones, pero considera que la colaboración de los nativos que ayudó a darle forma a la película es “un momento histórico en el cine”.

Para ella, es profundo que la década de 1920, cuando un joven Hollywood comenzaba a producir imágenes estereotipadas de los indígenas norteamericanos como salvajes, haya sido revisada por un cineasta tan profundamente conectado con la historia del cine estadounidense.

“Parece como si llevara consigo la época dorada del cine”, dice Gladstone sobre Scorsese. “Y hacer esta película y hacerlo de una manera que también honrara ese legado, fue un momento muy reparador: traer a una mujer nativa a ese lugar, tener a Mollie y sus hermanas como estos personajes que habrías visto en una gran película épica de las décadas de 1950 y 1940”.

A lo largo de la proyección de la película, Gladstone ha estado ansiosa no sólo por celebrar “Killers of the Flower Moon”, sino también por participar cuidadosamente en las conversaciones que genera. Eso ha convertido a Gladstone en algo así como un puente entre un pasado vergonzoso de Hollywood y su futuro esperanzador.

Con tanto peso sobre sus hombros, es difícil no preguntarse: ¿estará disfrutando de un momento único en la vida?

“Suenas como todos mis amigos cercanos”, dice Gladstone, sonriendo. “Tiene su propio ritmo, tiene su propio paso. Es temporal. Así que, como todo lo que es temporal y fugaz, sólo hay que disfrutar el momento”.

Respira hondo y añade: “Han sido una serie de presentaciones realmente conmovedoras”.

