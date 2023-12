¿Cablebús en Tlalpan? CDMX podría albergar hasta nueve líneas de teleférico

El Cablebús actualmente tiene en operación dos líneas en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, así como una más en construcción en los linderos de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo; sin embargo, podría extender su servicio en los años venideros hasta en cinco líneas más en la Ciudad de México, aseguró el director ejecutivo de Doppelmayr México, Konstantinos Panagiotou.

El ejecutivo del consorcio internacional especializado en teleféricos subrayó que este tipo de transporte no es la única solución para la movilidad en urbes como la CDMX, donde el tráfico satura calles y avenidas; no obstante, aseguró que es parte de ésta.

“Nuestras proyecciones en la Ciudad de México es que todavía caben otras cinco o seis líneas. El Ajusco es parte de estas, otra para el sur, Magdalena Contreras, la extensión hacia Álvaro Obregón, hay varias, Tlalpan, cinco o seis líneas mínimo, aquí lo estamos usando a los teleféricos como alimentadores de otros sistemas de transporte más grandes”. — Konstantinos Panagiotou, director ejecutivo de Doppelmayr México

Aunque aún no concluyen los trabajos de la Línea 3, cuyas obras han pasado por diversas problemáticas como la instalación de un pilote en una escuela y por la molestia de varios vecinos de la zona por la tala de árboles, Panagiotou aseguró que los trabajos no se han detenido y que, justamente, unos de los proyectos

viables para futuras líneas del Cablebús sería una ampliación desde la nueva línea hacia las barrancas de Álvaro Obregón, y una más hacia el centro financiero de Santa Fe.

En el caso de Tlalpan, Konstantinos refirió que desde hace varios existe un proyecto para un teleférico en Tlalpan, que bajaría desde el Ajusco, en las zonas altas de dicha demarcación, hasta el Metro CU.

Línea 3 estará lista en 2024

Doppelmayr es la empresa que se encargó de hacer realidad la Línea 1 del Cablebús, y ahora está detrás del proyecto de la Línea 3, que irá de Chapultepec a Vasco de Quiroga y tendrá una longitud de 5.42 kilómetros en su recorrido de seis estaciones que, originalmente, el Gobierno de la CDMX estimó que estarían listas para septiembre de 2023. Sin embargo, el ejecutivo de la firma austriaca aclaró que podría entrar en funciones entre junio y julio de 2024.

No es tema político, es tema de necesidad

El Cablebús es uno de los proyectos insignia de la administración que encabezó la hoy precandidata única a la presidencia por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinabum; no obstante, Panagiotou recalcó que la continuidad de estos proyectos no está peleada con la alternancia política –en caso de darse– pues no se trata de un asunto político, “es tema de necesidad, de movilidad”, subrayó.