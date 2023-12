Estudiantes del IPN encuentran a compañera sin vida en el baño de una casa

En las últimas horas se dio a conocer, mediante X, el lamentable deceso de una estudiante del Instituto Politécnico Nacional , quien fue encontrada sin vida al interior de una casa en la colonia Lindavista, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo de la alumna estaba en el baño de la casa donde rentaba junto con sus amigas. El comunicador Carlos Jiménez colocó lo siguiente en su perfil: “Sus amigas con las que vivía, dicen que anoche llegó, y se encerró. Hoy la hallaron inconsciente”.

Hoy la hallaron inconsciente.@SSC_CDMX intentó ayudarla.@FiscaliaCDMX indaga q pasó. pic.twitter.com/jRYcckw40x — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 13, 2023

Además de Jiménez, el reportero de nota roja, Jorge Becerril, también se cita en el lugar de los hechos para documentar la fachada de color rosa, misma que porta el número 700. En el breve clip no se logra ver a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública o paramédicos que atendieron el llamado de emergencia.

Hasta el momento, el posteo suma miles de visualizaciones en la red social de Elon Musk, donde se pueden leer mensajes como “Hay muchos que están criticando el famoso «entre amigas nos cuidamos», pero todavía no se sabe cómo llegó, en qué estado, en fin, un mar de preguntas”, “Las amigas siempre dejando morir a sus amigas”, “Solo recuerden que ser roomie no es sinónimo de ser amigos” o “Una nota muy escueta, ‘Fulanit@ muerto en tal lado’… no era necesario subirla así”.

