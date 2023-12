Fuente AP: Jung Hoo Lee firma por 113 millones de dólares con Gigantes

SAN FRANCISCO (AP) — El jardinero surcoreano Jung Hoo Lee y los Gigantes de San Francisco accedieron a un contrato por seis años y 113 millones de dólares, dijo el martes una persona cercana a las negociaciones.

La fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el acuerdo no se ha anunciado. Lee, con un bateo poderoso, ha sido el Jugador Más Valioso en su país y es hijo de un pelotero que obtuvo esa misma distinción.

El surcoreano puede rescindir el acuerdo después de jugar cuatro años y devengar 72 millones de dólares para ser agente libre de nuevo.

Versátil, Lee cubrirá de inmediato un hueco notorio en el jardín central con los Gigantes, que se han ausentado de los playoffs en las últimas dos campañas, después de imponer un récord de la franquicia con 107 victorias y obtener el banderín de la División Oeste de la Liga Nacional en 2021.

San Francisco alcanzó el acuerdo tras fracasar en su intento por hacerse de los servicios del japonés Shohei Ohtani, quien llegó a un acuerdo sin precedente con los Dodgers de Los Ángeles, por 10 años y 700 millones de dólares.

Farhan Zaidi, presidente de operaciones deportivas de los Gigantes, se negó a hablar el martes sobre el acuerdo con Lee, al indicar que éste no era definitivo.

Zaidi habló de las negociaciones del equipo con Ohtani y dijo que el club había presentado tres ofertas diferentes, incluida una final, muy parecida a la que derivó en un acuerdo con los Dodgers.

“La propuesta que hicimos fue muy comparable, si no es que idéntica, a la que él terminó aceptando”, dijo Zaidi durante una videollamada. “Ofrecimos lo que habría sido el mayor contrato en la historia de las Grandes Ligas. Supongo que fuimos el único equipo que hizo eso. Pero queríamos mostrar agresividad e interés desde el comienzo”.