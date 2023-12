Hunter Biden insiste en comparecer públicamente ante el Capitolio en vez de hacerlo a puerta cerrada

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha confirmado durante una serie de declaraciones a los medios de comunicación frente al Capitolio de Estados Unidos, donde ha recalcado que ha decidido testificar de manera pública para responder a las preguntas que se le planteen en relación con un caso que podría salpicar al actual mandatario.

Biden ha decidido, no obstante, que no acudirá a la cita de este miércoles ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes a medida que los republicanos insisten en la importancia de que testifique en primer lugar de manera privada, según informaciones de la cadena de televisión NBC.

"Estoy aquí para garantizar que las investigaciones ilegítimas de las comisiones de la Cámara de Representantes contra mi familia no caigan en distorsiones o manipulaciones", ha dicho antes de manifestar que durante seis años ha sido "objeto de los ataques de los republicanos" cercanos al expresidente Donald Trump, a los que acusa de haber "invadido su privacidad, atacado a su mujer, sus hijos y sus amigos".

Biden ha hecho hincapié, además, en que su padre no se ha visto implicado en ninguno de sus negocios. "No hay pruebas que respalden las acusaciones de que mi padre estuvo involucrado financieramente en mi negocio porque eso no sucedió", ha afirmado.