Kosovo reclama a Bruselas sanciones económicas contra Serbia por el ataque paramilitar de septiembre

BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)

El episodio del pasado septiembre se saldó con un policía kosovar muerto e hizo saltar las alarmas sobre un conflicto en los Balcanes, aunque no ha encontrado respuesta de la Unión Europea, que pide a Serbia que lleve a los responsables ante la justicia y aclare los detalles del ataque.

"La Comisión tiene potencial de aplicar medidas porque la investigación demuestra que fue terrorismo patrocinado por Estado, fue orquestado y organizado por instituciones estatales que además han dado apoyo político", ha asegurado en referencia a Belgrado.

Osmani ha insistido en que las medidas deberían ser financieras. "No me refiero a castigar sino a disuadir, que desgraciadamente la historia muestra que es lo que entiende Serbia", ha dicho, apuntando que si el caso no recibe una respuesta europea será una "invitación" para que se repitan otros atentados.

Estas declaraciones han llegado antes de la cumbre entre los líderes de la UE y los Balcanes, en la que el bloque europeo quiere reafirmar la perspectiva comunitaria de sus vecinos balcánicos y que reiteren su compromiso con los valores y principios europeos a través de una agenda de reformas decidida e irreversible.