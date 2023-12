Misiles de territorio rebelde en Yemen caen cerca de un barco en el estrecho de Bab el-Mandeb

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Dos misiles lanzados el miércoles desde territorio yemení controlado por rebeldes yemeníes hutíes cayeron cerca de un petrolero comercial cerca del Estrecho de Bab el-Mandeb, según un funcionario estadounidense.

Un buque de guerra estadounidense también derribó un supuesto dron hutí que volaba en su dirección durante el incidente, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para comentar información de inteligencia. Nadie resultó herido en el ataque, indicó.

El barco atacado, el petrolero y quimiquero Ardmore Encounter, con bandera de Islas Marshall, viajaba hacia el norte al Canal de Suez en el Mar Rojo, según datos de satélite analizados por The Associated Press. El barco llegaba de India y llevaba un equipo de seguridad armado a bordo. No fue posible contactar de inmediato con los gerentes del barco para solicitar comentarios.

Los hutíes no reconocieron el ataque en un primer momento.

El ataque continuaba con una campaña de los rebeldes con apoyo iraní contra barcos cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, que ahora parece incluir a embarcaciones sin lazos claros con Israel. Eso podría poner en peligro los cargamentos de mercancías y energía que pasan por el Canal de Suez, y aumenta el impacto internacional de la guerra entre Israel y Hamás que continúa en al Franja de Gaza.

Rebeldes hutíes en Yemen también lanzaron un misil el lunes que impactó contra un petrolero con bandera noruega en el Mar Rojo cerca de la costa de Yemen, junto al estrecho de Bab el-Mandeb.